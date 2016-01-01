الاستخبارات الأمريكية تتمسك بتحذيراتها الملحّة من روسيا

أعلنت الاستخبارات الأمريكية عن تمسكها بتحذيراتها الملحة من روسيا، وذلك على الرغم من الموقف اللين الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القمة التي عقداها اليوم الاثنين في هلسنكي.



وقال دان كوتس، مدير الاستخبارات الأمريكية:" لقد كنا واضحين في تقديراتنا للتدخل الروسي في انتخابات 2016،وفي الجهود العميقة والمستمرة لتقويض ديمقراطيتنا".



وأضاف كوتس:" سنواصل تقديم معلومات صريحة وموضوعية لدعم أمننا القومي".



كان كوتس صرح يوم الجمعة الماضي قائلا:" عادت أضواء التحذير تومض باللون الأحمر، والبنية التحتية الرقمية عرضة للهجوم اليوم"، ولفت إلى أن "جهات أجنبية" مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، تشن يوميا هجمات إلكترونية على أهداف في الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، وصف كوتس روسيا بأنها " الجهة الأجنبية الأكثر عدوانية بدون نقاش".



لم يبد ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع بوتين في هلسنكي تأييدا واضحا للاستخبارات الأمريكية المقتنعة بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية في 2016، وبدلا من ذلك وصف ترامب إنكار بوتين تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية بأنه " قوي لأقصى درجة".