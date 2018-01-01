القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
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الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:24 م

مراسم استقبال رسمية للمنتخب الفرنسي بقصر الإليزيه عقب تتويجه بلقب كأس العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2251951

شهد قصر الإليزيه اليوم الاثنين مراسم استقبال اتسمت بالخروج عن البروتوكول وبالطابع الودي والمرح، وذلك في الوقت الذي رحب فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت
بالمنتخب الفرنسي لكرة القدم المتوج بلقب كأس العالم.
وتم فرش السجادة الحمراء، التي تستخدم في الغالب في زيارات رؤساء الدول، لاستقبال لاعبي المنتخب الفرنسي.
وبعد جلسة تصوير، انضم الفريق الفرنسي إلى الرئيس الفرنسي وزوجته على سلم القصر خلال عزف السلام الوطني الفرنسي الذي كان اقل اتقانا من المعتاد.
ثم ظهرت عبارة " سلحوا أنفسكم أيها المواطنون" ما أن بدأ حارس مرمى المنتخب الفرنسي وقائد الفريق هوجو لوريس يلوح بالكأس عاليًا.
ومع دخول الفريق الفرنسي إلى القصر، بدت علامات الابتسامة على وجوه اثنين من قوات الحرس الجمهوري المتجهمين عادة واللذين يرتديان زي سلاح الفرسان من الطراز القديم ويحملان السيوف.

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