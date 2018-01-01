القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 ص

339 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم

السكر
السكر
هويدا سعيد - دعاء أبو العزم
dostor.org/2251950

تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر فى بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، نحو 339 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 343 دولارًا للطن.

وقال أحمد عامر، خبير البورصات السلعية، إن تراجع سعر السكر عالميًا سيؤثر بالطبع على أسعار السوق المحلية فى مصر، وانخفض سعر طن السكر من 8 آلاف جنيه للطن إلى 7600 جنيه للطن، ومتوقع استمرار الانخفاض.

وأضاف "عامر"، في تصريحات له، أن أسباب تراجع السعر عالميًا يعود لزيادة الإنتاج العالمى من 173.98 مليون طن إلى 191.813 مليون طن، بالإضافة إلى مخاوف من الصادرات الكبيرة لدولة الهند، التى زاد إنتاجها من 22.200 مليون طن إلى 32.445 مليون طن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 3 شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

الآن

فيديو.. الباز لـ"معز مسعود": "شوفلك شغلانة تانية غير الدعوة"

أبناء عاملين.. إيقاف سائق مترو اصطحب نجله لكابينة القيادة (فيديو)

الظهور الأول لـ"محمد حسن" بقميص الزمالك

الباز يكشف الحالة الصحية لـ"فارس الدراما" وحيد حامد

الأكثر قراءة

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

كشكول

"منيرفا غبور".. قصة طالبة ثانوية فوجئت بصورة غير صورتها على بيان الدرجات

ننشر طرق التعرف علي نتيجة الترشيح بالمرحلة الأولي للتنسيق

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

الأمصار

مسلمو "مكة الصغيرة" يستغيثون من بطش النظام الشيوعي

أردوغان المتناقض.. يوقف تسجيل لاجئي سوريا ببلاده رغم وعوده

من قيادة السيارة للطائرة..السعودية تتنصر للمرأة مرة آخرى"الصور"

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

سقطات "إعلامية بريطانية" وصفت الآذان بالـ "العذاب"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

فيديوجراف.. "مَنْ يحكم الأهلي؟.. وصلاح في المالديف" أبرز أخبار اليوم

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎