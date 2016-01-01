ترامب وميلانيا يختتمان زيارتهما للعاصمة الفنلندية هلسنكي

اختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، زيارته للعاصمة الفنلندية هلسنكي والتي شارك خلالها في القمة الأمريكية - الروسية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وبث تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية لمغادرة ترامب وسيدة البيت الأبيض الأولى، ميلانيا، لمطار هلسنكي فانتا الدولي، متجهين إلى واشنطن.



وكان ترامب وبوتين قد عقدا اليوم مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تناولا خلاله عددًا من القضايا المختلفة بما في ذلك الأحداث التي تدور في روسيا، والأمور التي تتعلق بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، حيث أكد ترامب أنه لم يكن ثمة تواطؤ مع روسيا بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، مشيرًا إلى أن حملته كانت نظيفة وأنه تمكن من هزيمة منافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون بسهولة وصدق.