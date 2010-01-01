"الصحة العالمية": 9 من كل 10 أطفال تلقوا تطعيمات 2017

قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 123 مليون طفل أي 9 من كل 10 أطفال، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى في عام 2017 إضافة إلى التطعيمات التي تخص حمايتهم من الأمراض المعدية، والتى يمكن أن تتسبب في مرض خطير أو عجز أو يمكن أن تكون مميتة.



وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، أنه وفق أحدث تقديرات التحصين لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف فمنذ عام 2015 بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا مجموعة التطعيمات الكاملة بثلاث جرعات ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال حوالى 116.2 مليون رضيع وثبتت النسبة عند 85 %.



وأضافت المنظمة، أنه برغم بقاء النسبة عند 85 % إلا أن حوالى 4.6 مليون رضيع إضافى قد حصلوا على التطعيمات على مستوى العالم فى 2017 وذلك مقارنة مع عام 2010.



ولفت تقرير المنظمة إلى أنه في المنطقة الأفريقية، وبالرغم من أن التغطية لاتزال تبلغ 72 % منذ عام 2010 إلا أنه مع النمو السكانى المتوقع، فإنه للحفاظ على نفس مستوى التغطية للتطعيمات يجب أن يكون قد تم تطعيم 3.2 مليون طفل فى العام الماضى 2017.



وأكدت المنظمة على الحاجة لمزيد من الجهود المتضافرة للوصول إلى التغطية الشاملة للتحصين، مشيرة إلى أن التحصين يعد لبنة الرعاية الصحية الأولية القوية والتغطية الصحية الشاملة.



وقالت المنظمة إنه إذا أريد تحقيق التغطية الشاملة بالتطعيم، فإنه سيكون هناك حاجة إلى تطعيم 20 مليون طفل إضافى بالجرعات الثلاث الكاملة للتطعيم، إضافة إلى 45 مليون طفل سيكونون بحاجة إلى الجرعة الثانية من التطعيم ضد الحصبة.



نوهت المنظمة إلى أن حوالي 8 ملايين ( 40 % ) من بين 19.9 مليون رضيع غير محصن بالجرعات الثلاث يعيشون فى أوضاع هشة بما في ذلك بالبلدان المتضررة من النزاع، كما يعيش حوالى 5.6 مليون فى ثلاث بلدان فقط هى أفغانستان ونيجيريا وباكستان وحيث الحصول على خدمات التطعيم الروتينى تعتبر أمرا حاسما لتحقيق واستدامة القضاء على شلل الأطفال.