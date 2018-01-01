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الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:20 م

جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب خامات وأدوات ماكياج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2251945

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة سمير عبد الستار، المدير العام، من ضبط محاولة تهريب كمية من خامات وأدوات الماكياج بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير.

وتولت لجنة جمركية مكونة من سيد السروجي، مدير المجمع، وخالد خلف الله، مدير إدارة الحركة، ومحمد راشد، مدير الحركة، وكريمة فرج، مدير إدارة الوارد، معاينة مشمول بوليصة الشحن رقم NGB-R2320316611 بالحاوية رقم CAIU4331349، الواردة من الصين ببيان جمركي رقم 18907 لسنة 2018، والصنف طبقا للمستندات 2182 كرتونة زجاجات عطور فارغة بوزن 25.100 طن.

وبفحص الحاويات تبين وجود 10 عبوات بها خامات للماكياج (روج) وكمية كبيرة من العبوات للتعبئة، وكمية من فُرش "الماسكرة" غير مذكورة بالمستندات المقدمة، وبلغت قيمة المضبوطات 377 ألف جنيه، فقرر محمد النجار، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

ومن ناحية أخرى، بلغت حصيلة بيع البضائع بجلسة المزاد للمهمل، بجمارك السويس، التي عُقدت اليوم الإثنين، تحت إشراف روماني نسيم وأحمد تمام، مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك السويس، حوالي 14 مليونًا و500 ألف جنيه.

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