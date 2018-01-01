أسعار البتوجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ3.035 جنيه

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة ببا جنوب المحافظة، حيث نجحت الحملة فى إزالة ...