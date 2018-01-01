أسعار البتوجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ3.035 جنيه
رصدت "الدستور" أسعار أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي يشهدها السوق، اليوم الثلاثاء.
وسجلت أسعار كلِّ من:
تكنو جاز بوتاجاز 60*60 سم أمان كامل مروحة ديجيتال ستانلس "N2X66G4VC" بـ9.200 جنيه.
بوتاجاز يونيفرسال الغاز 5 شعلة وإشعال ذاتي وشواية وزجاج كريستال للغطاء E4-7 8505 بـ4.865 جنيه.
يونيفرسال أيرون كوك بوتاجاز 4 شعلة 55*55 سم قواعد زهر أمان كامل ستانلس ستيل بـ3.035 جنيه.
إل جي الـ 5 شعلة 90*60 سم حوامل أنامل إشعال ذاتي أمان كامل بالمروحة ستانلس بـ12.450 جنيه.