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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:59 ص

أسعار البتوجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ3.035 جنيه

أسعار البتوجازات
أسعار البتوجازات اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2251932

رصدت "الدستور" أسعار أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي يشهدها السوق، اليوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار كلِّ من:

تكنو جاز بوتاجاز 60*60 سم أمان كامل مروحة ديجيتال ستانلس "N2X66G4VC" بـ9.200 جنيه.

بوتاجاز يونيفرسال الغاز 5 شعلة وإشعال ذاتي وشواية وزجاج كريستال للغطاء E4-7 8505 بـ4.865 جنيه.

يونيفرسال أيرون كوك بوتاجاز 4 شعلة 55*55 سم قواعد زهر أمان كامل ستانلس ستيل بـ3.035 جنيه.

إل جي الـ 5 شعلة 90*60 سم حوامل أنامل إشعال ذاتي أمان كامل بالمروحة ستانلس بـ12.450 جنيه.

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