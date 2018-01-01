نتنياهو يرحب بالتأكيدات على الالتزام بأمن إسرائيل خلال قمة ترامب - بوتين

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمن إسرائيل، كما أشاد بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحاجة إلى تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا عند خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل.



وكتب نتنياهو، على حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، حول لقاء القمة بين بوتين ترامب، التي عقدت اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي: "أرحب بالالتزام العميق من جانب الولايات المتحدة والرئيس ترامب بأمن إسرائيل، الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن أقوى من أي وقت مضى".



وأضاف نتنياهو: "كما أقدر التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل وروسيا وموقف الرئيس بوتين الواضح بشأن الحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات الفصل لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".