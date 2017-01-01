تحقيقات أمريكية مع شركة "أوبر" بتهمة التمييز ضد النساء

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين، أن هيئة المساواة في فرص العمل الأمريكية تجري تحقيقا مع شركة خدمات النقل الذكي "أوبر" بتهمة ممارسة التمييز ضد النساء.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن التحقيق بدأ في أغسطس 2017 ويركز على التفاوت في الأجور حسب الجنس.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن مصادر لم تحدد هويتها قولها في وقت سابق اليوم: إن الهيئة فتحت التحقيق، بعد تلقيها شكاوى من تفاوت الأجور على أساس الجنس في الشركة.

وبحسب الصحيفة فإن الهيئة أجرت مقابلات مع موظفين سابقين وحاليين في "أوبر" لجمع المعلومات حول أساليب الشركة في التوظيف، وتفاوت الأجور وغيرها من الأمور ذات الصلة بجنس العامل.

ولم ترد هيئة المساواة في فرص العمل الأمريكية على طلب وكالة الأنباء الألمانية التعليق على هذه الأنباء.

يأتي هذا التحقيق في الوقت الذي تحاول فيه "أوبر" تحسين سمعتها بعد سلسلة من الفضائح خلال العام الماضي، بما في ذلك اتهامها بتبني ثقافة عمل تؤدي إلى وقوع حالات تحرش جنسي وتمييز وبلطجة.

وقال متحدث باسم "أوبر" اليوم "نعمل باستمرار على تحسين ممارساتنا، في الوقت الذي نفذت فيه الشركة الكثير من التغييرات الوقائية خلال آخر 18 شهرا"، مشيرا إلى هيكل الأجور والملكية الجديدة وعملية مراجعة الأداء الجديدة والتنوع والتدريب على القيادة.

في الوقت نفسه، تواجه "أوبر" تحقيقات اتحادية في الولايات المتحدة بشأن أساليب تسعير خدماتها، واتهامها بتقديم رشاوى واستخدام برامج كمبيوتر تستهدف منع المسئولين المحليين من تعقب نشاطها وغير ذلك.