"سوق الجمعة".. ملحمة شعبية بنكهة كوميدية

بداية من أسفل كوبرى التونسى حتى مجزر البساتين، تمتد «سوق الجمعة» الشعبية الشهيرة، لمسافة طويلة، تتلوى بين الحوارى والمقابر القديمة.. هناك يمتزج عالم من البشر، تنوعه واختلافه غير قابل للحصر.. فى هذه الأجواء الحيوية ينطلق فيلم «سوق الجمعة»، الذى تدور أحداثه فى يوم واحد، ويتناول قصصًا واقعية من داخل «السوق».

«الدستور» التقت أبطال العمل، الذين وعدوا الجمهور بـ«عمل تاريخى» يترك بصمة لدى كل منهم.





عمرو عبدالجليل: لا يخلو من الكوميديا.. و«أنا شرير نص نص»

يعود الفنان عمرو عبدالجليل مرة أخرى للكوميديا بعد أن أبدع فى شخصية «حربى» التى قدمها ضمن أحداث مسلسل «طايع» فى رمضان الماضى.

وقال «عبدالجليل» إنه يقدم شخصية «خرطوش» وهو كبير الحارة أو البلطجى الذى يسيطر على كل ما فيها، ويحل المشكلات بين الموجودين بها.

وأضاف أن دوره ليس شريرًا من الدرجة الأولى، بل به الكثير من الكوميديا.

وشدد على أنه يهتم بالبطولة الجماعية أكثر من المطلقة، لأن البطولة الجماعية تعطى العمل قوة أكثر.

وأشار إلى أنه وافق على العمل بسبب الأسماء الكبيرة الموجودة فيه، إضافة إلى أنه يحب العمل مع المخرج سامح عبدالعزيز، لأن هناك تفاهمًا بينهما، إذ يسمح له بالإضافة فى الإفيهات والتعليقات، بعكس غيره من المخرجين الذين لا يسمحون بهذا الأمر. وذكر «عبدالجليل»، الذى يصنفه البعض كفنان كوميدى، أنه لا يفضل الكوميديا عن غيرها من الأعمال، لأنه يرى فى أى شخصية جانبًا كوميديًا.





ريهام عبدالغفور:

لا وجود لـ«المشاهد الخارجة» بالعمل

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن سعادتها بالمشاركة فى الفيلم، الذى تقف فيه للمرة الأولى أمام الفنان عمرو عبدالجليل، مضيفة: إن أحد أسباب قبولها المشاركة فى العمل وجود المخرج سامح عبدالعزيز، الذى تعاونت معه فى مسلسل «رمضان كريم».

وقالت إنها تقدم شخصية جديدة عليها وهى «نجاة» الفتاة الشعبية التى تعمل بائعة كبدة فى السوق، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تقترب فيها من الفتاة الشعبية بدرجة كبيرة. ولفتت إلى علاقة حب تجمعها، خلال أحداث العمل، مع أحد عمال السوق الذى يجسد دوره الفنان أحمد فتحى.

وعن اللَزمة الكلامية التى تصاحبها خلال أحداث العمل، قالت إن مهنة «نجاة» تجعلها دائمًا تردد جملة «يا ملوك النشل الكلام على إيه؟». وشددت على أنها لا تخشى هجوم الجمهور عليها بسبب دورها فى العمل، خاصة أنه يقترب من شخصيات فتيات الليل، قائلة: «لا شىء فى العمل ينتقدنى الجمهور عليه، فالدور بسيط، ولا توجد به أى مشاهد خارجة، أو ألفاظ سيئة».



دلال عبدالعزيز: فيلم مختلف.. وأجسد دور بائعة خضار

تقدم الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال أحداث العمل، شخصية «بائعة خضار» توفى زوجها ولديها ولدان تفخر بأحدهما، وتعانى من التصرفات السيئة للآخر، الذى يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.

وقالت الفنانة إن «سوق الجمعة» عمل للتاريخ، موضحة: «يكفى أن سامح عبدالعزيز هو مخرجه، وأرى أنه من المبدعين فى إخراج هذه النوعية، ومواصلة الأحداث ببعضها كى تظهر للجمهور كأنها فى يوم واحد».

وذكرت أنها وافقت على العمل بمجرد عرض السيناريو عليها وقراءة دورها، وتابعت: «طول عمرى أسمع عن سوق الجمعة التى يذهب لها الكثير، ولكنى لم أذهب إليها إلا مرة واحدة فى إحدى الجنازات، فتحمست للفكرة جدًا ووافقت عليها، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».

وشددت على أن «سوق الجمعة» عمل مختلف عن كل الأعمال الشعبية التى تم طرحها فى السينما الفترة الماضية.



صبرى فواز: القصة الإنسانية أهم ما يميزه

قال الفنان صبرى فواز، إنه شارك فى الفيلم بعدما قرأ قصته وأعجب بالفكرة التى يدور حولها، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز العمل هو قصته الإنسانية، «التى تناقش شكلًا متطورًا لحياتنا اليومية، ولكن بداخل سوق جميعنا نعلمها جيدًا».

واضاف «فواز» أن أكثر ما جعله متحمسًا للفكرة هو فريق العمل، خاصة أن ترشيحه جاء من المخرج سامح عبدالعزيز، الذى استطاع أن يغير مفهوم الأعمال السينمائية التى تدور أحداثها فى فترة زمنية محددة.

وعن دوره ذكر أنه يجسد شخصية «مالك»، وهو أحد أفراد السوق، الذين يواجهون بعض المشكلات لأسباب لها علاقة بالقصة الكاملة للعمل السينمائى.

وأعرب عن أمله فى أن يشاهد الجمهور حجم التغير فى الشخصية التى يقدمها خلال أحداث العمل، مقارنة بأعماله السابقة.



أحمد فتحى: «الدراع اليمين» لـ«خرطوش»

ذكر الفنان أحمد فتحى أن العمل يمتلئ بالموضوعات الإنسانية، التى تتوغل فى الحياة اليومية للمواطنين من خلال سوق تحمل اسم «الجمعة». وحول دوره، قال «فتحى»: «أجسد شخصية (الدراع اليمين) لعمرو عبدالجليل، الذى يسيطر على السوق بشكل كامل، فتركيبة الدور مختلفة، ويسيطر عليها طابع الشر الدرامى المدمج ببعض الأحداث الكوميدية».



أحمد سلطان: كتبته فى أشهر ولا أخشى المنافسة

قال المؤلف الشاب أحمد عادل سلطان إنه كتب «سوق الجمعة» فى عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الفكرة واقعية جاءته من قصة الشارع وفكرة السوق. وأضاف أنه عرض الفكرة على المنتج أحمد عبدالباسط، الذى سعد كثيرًا بمحتوى العمل القصصى، ووافق على الفور بعد مناقشات عدة حول السيناريو.

وعن تخوفه من فكرة المنافسة والعمل للمرة الأولى فى السينما، أكد أنه لا يخشى من هذه الأمور، لأنه متأكد من نجاح المخرج سامح عبدالعزيز فى إخراج قصته على أفضل شكل ممكن.



أحمد عبدالباسط: نقدم عملًا يليق بالمجتمع المصرى

منتج الفيلم أحمد عبدالباسط، قال إن شركته «فيلم أوف إيجيبت»، تهتم فى الأساس بصناعة أعمال تليق بالشكل العام للمجتمع المصرى، ويجوز مشاهدتها من قبل جميع أفراد الأسرة العربية، وتحاول إظهار بعض السلبيات ومحاولة علاجها بالشكل الذى يراه الكاتب، وهو ما يظهر من خلال قصة الفيلم التى قام بكتابتها أحمد عادل سلطان. وأشار «عبدالباسط» إلى أن فيلم «سوق الجمعة» له مكانة خاصة فى قلبه، بسبب قصته الاجتماعية، التى حاول من خلالها أن يوصل مفهومًا مختلفًا عن فكرة السوق ومشكلاتها اليومية وحجم المعاناة التى يعيشها الأفراد خلال حياتهم اليومية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم.



ديكور خاص بالعمل فى استديو مصر

بنى القائمون على العمل، ديكورًا خاصًا للفيلم باستديو مصر، عبارة عن تصميم كامل للشكل الحقيقى لسوق الجمعة، وما به من منصات، ودكاكين، وفرش، ليكون أقرب إلى الحقيقة.

كما تم تصوير بعض المشاهد بالحى الشعبى لمدينة الإنتاج الإعلامى التى تضم حارة شعبية تجمع منازل بعض العاملين فى السوق منهم «دلال عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، وأحمد فتحى».

وتتراوح ميزانية العمل بين ١٥ و٢٠ مليون جنيه، وتصل تكلفة الديكور الذى تم بناؤه فى استديو مصر لسوق الجمعة من ٦ إلى ١٠ ملايين، كما تم تأجير وشراء بعض المعدات والأشياء التى تحتوى عليها السوق، وحتى الآن لم يفصح منتج العمل عن الميزانية النهائية له.

