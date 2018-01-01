القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
فن
الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:28 م

"سوق الجمعة".. ملحمة شعبية بنكهة كوميدية

عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل
عربى السيد - محمد مجدى
dostor.org/2251917

بداية من أسفل كوبرى التونسى حتى مجزر البساتين، تمتد «سوق الجمعة» الشعبية الشهيرة، لمسافة طويلة، تتلوى بين الحوارى والمقابر القديمة.. هناك يمتزج عالم من البشر، تنوعه واختلافه غير قابل للحصر.. فى هذه الأجواء الحيوية ينطلق فيلم «سوق الجمعة»، الذى تدور أحداثه فى يوم واحد، ويتناول قصصًا واقعية من داخل «السوق».
«الدستور» التقت أبطال العمل، الذين وعدوا الجمهور بـ«عمل تاريخى» يترك بصمة لدى كل منهم.


عمرو عبدالجليل: لا يخلو من الكوميديا.. و«أنا شرير نص نص»
يعود الفنان عمرو عبدالجليل مرة أخرى للكوميديا بعد أن أبدع فى شخصية «حربى» التى قدمها ضمن أحداث مسلسل «طايع» فى رمضان الماضى.
وقال «عبدالجليل» إنه يقدم شخصية «خرطوش» وهو كبير الحارة أو البلطجى الذى يسيطر على كل ما فيها، ويحل المشكلات بين الموجودين بها.
وأضاف أن دوره ليس شريرًا من الدرجة الأولى، بل به الكثير من الكوميديا.
وشدد على أنه يهتم بالبطولة الجماعية أكثر من المطلقة، لأن البطولة الجماعية تعطى العمل قوة أكثر.
وأشار إلى أنه وافق على العمل بسبب الأسماء الكبيرة الموجودة فيه، إضافة إلى أنه يحب العمل مع المخرج سامح عبدالعزيز، لأن هناك تفاهمًا بينهما، إذ يسمح له بالإضافة فى الإفيهات والتعليقات، بعكس غيره من المخرجين الذين لا يسمحون بهذا الأمر. وذكر «عبدالجليل»، الذى يصنفه البعض كفنان كوميدى، أنه لا يفضل الكوميديا عن غيرها من الأعمال، لأنه يرى فى أى شخصية جانبًا كوميديًا.


ريهام عبدالغفور:
لا وجود لـ«المشاهد الخارجة» بالعمل
أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن سعادتها بالمشاركة فى الفيلم، الذى تقف فيه للمرة الأولى أمام الفنان عمرو عبدالجليل، مضيفة: إن أحد أسباب قبولها المشاركة فى العمل وجود المخرج سامح عبدالعزيز، الذى تعاونت معه فى مسلسل «رمضان كريم».
وقالت إنها تقدم شخصية جديدة عليها وهى «نجاة» الفتاة الشعبية التى تعمل بائعة كبدة فى السوق، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تقترب فيها من الفتاة الشعبية بدرجة كبيرة. ولفتت إلى علاقة حب تجمعها، خلال أحداث العمل، مع أحد عمال السوق الذى يجسد دوره الفنان أحمد فتحى.
وعن اللَزمة الكلامية التى تصاحبها خلال أحداث العمل، قالت إن مهنة «نجاة» تجعلها دائمًا تردد جملة «يا ملوك النشل الكلام على إيه؟». وشددت على أنها لا تخشى هجوم الجمهور عليها بسبب دورها فى العمل، خاصة أنه يقترب من شخصيات فتيات الليل، قائلة: «لا شىء فى العمل ينتقدنى الجمهور عليه، فالدور بسيط، ولا توجد به أى مشاهد خارجة، أو ألفاظ سيئة».

دلال عبدالعزيز: فيلم مختلف.. وأجسد دور بائعة خضار
تقدم الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال أحداث العمل، شخصية «بائعة خضار» توفى زوجها ولديها ولدان تفخر بأحدهما، وتعانى من التصرفات السيئة للآخر، الذى يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.
وقالت الفنانة إن «سوق الجمعة» عمل للتاريخ، موضحة: «يكفى أن سامح عبدالعزيز هو مخرجه، وأرى أنه من المبدعين فى إخراج هذه النوعية، ومواصلة الأحداث ببعضها كى تظهر للجمهور كأنها فى يوم واحد».
وذكرت أنها وافقت على العمل بمجرد عرض السيناريو عليها وقراءة دورها، وتابعت: «طول عمرى أسمع عن سوق الجمعة التى يذهب لها الكثير، ولكنى لم أذهب إليها إلا مرة واحدة فى إحدى الجنازات، فتحمست للفكرة جدًا ووافقت عليها، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».
وشددت على أن «سوق الجمعة» عمل مختلف عن كل الأعمال الشعبية التى تم طرحها فى السينما الفترة الماضية.

صبرى فواز: القصة الإنسانية أهم ما يميزه
قال الفنان صبرى فواز، إنه شارك فى الفيلم بعدما قرأ قصته وأعجب بالفكرة التى يدور حولها، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز العمل هو قصته الإنسانية، «التى تناقش شكلًا متطورًا لحياتنا اليومية، ولكن بداخل سوق جميعنا نعلمها جيدًا».
واضاف «فواز» أن أكثر ما جعله متحمسًا للفكرة هو فريق العمل، خاصة أن ترشيحه جاء من المخرج سامح عبدالعزيز، الذى استطاع أن يغير مفهوم الأعمال السينمائية التى تدور أحداثها فى فترة زمنية محددة.
وعن دوره ذكر أنه يجسد شخصية «مالك»، وهو أحد أفراد السوق، الذين يواجهون بعض المشكلات لأسباب لها علاقة بالقصة الكاملة للعمل السينمائى.
وأعرب عن أمله فى أن يشاهد الجمهور حجم التغير فى الشخصية التى يقدمها خلال أحداث العمل، مقارنة بأعماله السابقة.

أحمد فتحى: «الدراع اليمين» لـ«خرطوش»
ذكر الفنان أحمد فتحى أن العمل يمتلئ بالموضوعات الإنسانية، التى تتوغل فى الحياة اليومية للمواطنين من خلال سوق تحمل اسم «الجمعة». وحول دوره، قال «فتحى»: «أجسد شخصية (الدراع اليمين) لعمرو عبدالجليل، الذى يسيطر على السوق بشكل كامل، فتركيبة الدور مختلفة، ويسيطر عليها طابع الشر الدرامى المدمج ببعض الأحداث الكوميدية».

أحمد سلطان: كتبته فى أشهر ولا أخشى المنافسة
قال المؤلف الشاب أحمد عادل سلطان إنه كتب «سوق الجمعة» فى عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الفكرة واقعية جاءته من قصة الشارع وفكرة السوق. وأضاف أنه عرض الفكرة على المنتج أحمد عبدالباسط، الذى سعد كثيرًا بمحتوى العمل القصصى، ووافق على الفور بعد مناقشات عدة حول السيناريو.
وعن تخوفه من فكرة المنافسة والعمل للمرة الأولى فى السينما، أكد أنه لا يخشى من هذه الأمور، لأنه متأكد من نجاح المخرج سامح عبدالعزيز فى إخراج قصته على أفضل شكل ممكن.

أحمد عبدالباسط: نقدم عملًا يليق بالمجتمع المصرى
منتج الفيلم أحمد عبدالباسط، قال إن شركته «فيلم أوف إيجيبت»، تهتم فى الأساس بصناعة أعمال تليق بالشكل العام للمجتمع المصرى، ويجوز مشاهدتها من قبل جميع أفراد الأسرة العربية، وتحاول إظهار بعض السلبيات ومحاولة علاجها بالشكل الذى يراه الكاتب، وهو ما يظهر من خلال قصة الفيلم التى قام بكتابتها أحمد عادل سلطان. وأشار «عبدالباسط» إلى أن فيلم «سوق الجمعة» له مكانة خاصة فى قلبه، بسبب قصته الاجتماعية، التى حاول من خلالها أن يوصل مفهومًا مختلفًا عن فكرة السوق ومشكلاتها اليومية وحجم المعاناة التى يعيشها الأفراد خلال حياتهم اليومية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم.

ديكور خاص بالعمل فى استديو مصر
بنى القائمون على العمل، ديكورًا خاصًا للفيلم باستديو مصر، عبارة عن تصميم كامل للشكل الحقيقى لسوق الجمعة، وما به من منصات، ودكاكين، وفرش، ليكون أقرب إلى الحقيقة.
كما تم تصوير بعض المشاهد بالحى الشعبى لمدينة الإنتاج الإعلامى التى تضم حارة شعبية تجمع منازل بعض العاملين فى السوق منهم «دلال عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، وأحمد فتحى».
وتتراوح ميزانية العمل بين ١٥ و٢٠ مليون جنيه، وتصل تكلفة الديكور الذى تم بناؤه فى استديو مصر لسوق الجمعة من ٦ إلى ١٠ ملايين، كما تم تأجير وشراء بعض المعدات والأشياء التى تحتوى عليها السوق، وحتى الآن لم يفصح منتج العمل عن الميزانية النهائية له.

"سوق الجمعة".. ملحمة شعبية بنكهة كوميدية
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

محمد جمعة: «عم ضياء» دور وراح.. ولا أستعجل الشهرة

منذ أقل من شهر

"شبح ويتني".. فيلم وثائقى يكشف لغز الرحيل المهين لنجمة البوب العالمية

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

منذ أقل من شهر

أمينة خليل: تشابه الملامح وراء ترشيحى ‏لأدوار ياسمين صبرى

الآن

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

مصادر قضائية: "مجرمو المريوطية" يواجهون تهمة القتل العمد

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

كشكول

"منيرفا غبور".. قصة طالبة ثانوية فوجئت بصورة غير صورتها على بيان الدرجات

ننشر طرق التعرف علي نتيجة الترشيح بالمرحلة الأولي للتنسيق

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

الأمصار

مسلمو "مكة الصغيرة" يستغيثون من بطش النظام الشيوعي

أردوغان المتناقض.. يوقف تسجيل لاجئي سوريا ببلاده رغم وعوده

من قيادة السيارة للطائرة..السعودية تتنصر للمرأة مرة آخرى"الصور"

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

سقطات "إعلامية بريطانية" وصفت الآذان بالـ "العذاب"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

فيديوجراف.. "مَنْ يحكم الأهلي؟.. وصلاح في المالديف" أبرز أخبار اليوم

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎