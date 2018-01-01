تعرف على أسعار "الرومى" و"السمان" اليوم

رصدت "الدستور"، أسعار "الرومي" و"السمان" في الأسواق المصرية بأنواعها المختلفة، اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار كالتالي:



أسعار الرومى:

سجل سعر فرخ الرومي الأسمر، عمر يوم واحد، 15 جنيهًا.

وبلغ سعر فرخ رومي برونزي، عمر يوم واحد، 16 جنيهًا.

وبلغ سعر فرخ رومي أعمار، عمر يوم واحد، 18 جنيهًا.

وبلغ سعر فرخ رومي أبيض، عمر يوم واحد 20 جنيهًا.



أسعار السمان:

وصل سعر فرخ سمان أسمر ياباني، عمر يوم واحد، جنيهان.

كما وصل سعر فرخ سمان أبيض فرنساوي، عمر يوم واحد، جنيهان و80 قرشًا.

وسعر فرخ سمان، أعمار أبيض، عمر يوم واحد، 5 جنيهات.