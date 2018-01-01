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الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:48 م

غدًا.. "الصحفيين" تجتمع لمناقشة قانون تنظيم المهنة

النقيب عبد المحسن
النقيب عبد المحسن سلامة
الحسين عبيد
dostor.org/2251913

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، في الواحدة ظهرًا، لاستكمال مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وبحث المواد الخلافية فيه بين أعضاء المجلس.

وعقد نقيب الصحفيين، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للمطالبة بالأخذ بملاحظات النقابة على القانون.

وقال سلامة إن مجلس النواب وافق على أغلب ما طالبت به النقابة بشأن قانون الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه عقد 3 اجتماعات بمجلس النقابة لبحث مقترحات الأعضاء تجاه قانون الصحافة والإعلام، موضحًا أنه راضٍ بنسبة 80% عن قانون الصحافة الجديد.

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