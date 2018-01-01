السيد الشريف: الفترة الحالية لا تعرف فرقًا بين سلطة تشريعية أو تنفيذية فالكل واحد فى سفينة الوطن

- وكيل مجلس النواب رأى أن المصريين صبروا على آثار الإصلاح الاقتصادى لثقتهم فى الرئيس

وصف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، برنامج الحكومة بأنه «تفاؤلى»، مؤكدًا أن محاوره تهدف إلى تحقيق ما يأمل فيه المصريون من نهضة، وتقدم اقتصادى واجتماعى.

وقال «الشريف»، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة وضعت الكثير من التوصيات على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تضمن تنفيذ مراحله وفق جدول زمنى محدد، لتحقيق بنوده على نحو يحقق تطلعات المصريين.

وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أنه على الرغم من إيجابيات برنامج الحكومة إلا أن البرلمان لن يوقع للحكومة «صكًا على بياض»، وسيمارس دوره الرقابى عبر كثيرا من الوسائل، التى تبدأ من السؤال وانتهاء بالاستجواب.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جنى ثمار برنامج الإصلاح، خاصة مع وجود استراتيجية محددة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الدولة المصرية الحديثة، والتى لا تتغير بتغير الأشخاص، لافتًا إلى أن حب المصريين للرئيس وثقتهم به هو الذى جعلهم يتحملون، ويصبرون على آثار الإصلاح الاقتصادى.



■ بحكم موقعك كنت الأقرب إلى تفاصيل برنامج الحكومة فهل ترى أنه يحقق الطموحات التى يأملها النواب ممثلو المصريين؟

- البرنامج ملىء بالأفكار الطموحة والخطط الجادة، وأستطيع أن أصفه بأنه برنامج «تفاؤلى»، ونحن سعداء به، لكن هذا لا يعنى أننا سنسلم به على إطلاقه، إذ لن نمنح الحكومة صكًا على بياض، فقط طالبنا بوضع جدول زمنى لتنفيذ ما جاء به من مشروعات وخططـ، وهو جدول يجب أن يكون على مراحل حتى نتأكد من جدية تنفيذ كل المراحل فى المواعيد المحددة، ومن ثم طالبنا بتقارير ربع سنوية عما تم إنجازه، وهو جزء من الدور الرقابى لمجلس النواب.

فمدة البرنامج أربع سنوات، وسنتابع مراحله بدقة، عبر التقارير ربع السنوية، ومثلما وثقنا بحكومة المهندس شريف إسماعيل، فإننا نثق أيضًا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وأنها ستحقق ما يأمل فيه المصريون من نهضة، وتقدم اقتصادى واجتماعى، فشعار برنامجها «مصر تنطلق»، وهذا الشعار هدف لنا جميعًا، لكل من يحب الوطن ويحلم بمستقبل أفضل.

■ كيف سيفُعِّل البرلمان من أدواته الرقابية تجاه البرنامج؟

- سنستخدم جميع الأدوات الرقابية مع الحكومة، سواء بتقديم الأسئلة أو البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة، أو حتى الاستجواب إذا تطلب الأمر، وغير ذلك من أدوات رقابية، لكن نحن على ثقة بأن الحكومة ستحقق العديد من الإنجازات، وستلقى الدعم المطلوب لتحقيق شعارها «مصر تنطلق»، ومن المهم التأكيد على أن الدستور منح البرلمان مجموعة من الصلاحيات فى هذا الشأن، وسيكون حريصًا على استخدامها كاملة تحقيقًا للصالح العام، ومن بين هذه الصلاحيات مراقبة تنفيذ التوصيات التى يصدرها، وهى توصيات ملزمة للحكومة، وسيراقبها البرلمان من اللجان النوعية.

■ حدثنا عن آلية دراسة برنامج الحكومة؟

- شكلنا ٥ مجموعات عمل لكل محاور البرنامج داخل اللجنة، بإجمالى ٣١ نائبًا متخصصين فى جميع المحاور، ودرسنا بعناية المحاور الخمسة، وهى بناء الإنسان المصرى، وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

ووضعنا عدة توصيات، وأبدى النواب العديد من الاستفسارات حول جزئيات وتفاصيل فى المحاور، وردت عليها الحكومة، وقد جاء برنامج عمل الحكومة فى نحو ٢٠٠ صفحة، درسناها بدقة وموضوعية، وجاء رد اللجنة الخاصة على البرنامج فى قرابة ٣٥٠ صفحة، من الحجم الكبير، واللجنة عملت على مدار أكثر من أسبوع فى الاجتماعات العامة للجنة الخاصة، أو فى اجتماعات اللجان الفرعية أو اللجان النوعية، التى كانت تدرس البرنامج، كل فيما يخصه.

واستطاعت اللجنة أن تخرج بدراسة قيّمة حول البرنامج، فى فترة قصيرة، تشمل كل ما أُثير فى اجتماعات اللجنة الخاصة أو اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها أو اللجان النوعية بالمجلس.

■ وما التوصيات التى أصدرتها اللجنة؟

- لا بد من الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة بذلوا جهدًا كبيرًا فى دراسة البرنامج وتحليل معطياته، والجميع تفحص البرنامج جيدًا وأصدرنا مجموعة من التوصيات لضمان تنفيذ البرنامج، والتشديد على تنفيذه بدقة، لكن التوصية الأهم هى الموافقة على مجمل البرنامج، خاصة بعد مشاركة العديد من رؤساء الكتل البرلمانية فى مناقشة التقرير ومراجعته بشكل جيد.

■ كيف ترى محور بناء الإنسان الذى ركز عليه الرئيس فى خطاب حلف اليمين وجاء فى برنامج الحكومة؟

- هذا المحور من بين المحاور المهمة لإعادة بناء الشخصية المصرية، التى تعرضت لهزات عنيفة وعمليات تجريف على مدار عدة عقود، أفقدتها بوصلتها إلى حد كبير، لذا يهدف المحور إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، والنهوض بالشباب والرياضة، ويركز أيضًا على توفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمصريين.

■ هل ترى أن هناك أولوية على الحكومة أن تبدأ تنفيذها فى البرنامج؟

- الأولوية أمامنا هى راحة المواطن، وأن يشعر بذلك عمليًا على الأرض، من دون شعارات تُلقى هنا أو هناك، وهذا الأمر لا يتعلق بالحكومة وحدها بل أيضًا بعمل البرلمان، وراحة المواطن تتحقق وتتبدى من خلال الإصلاحات الاقتصادية، ومثلما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى البيان الذى ألقاه أمام البرلمان، فإننا فى مرحلة حصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما تتحقق من خلال سرعة الانتهاء من التشريعات، سواء التى يسنها المجلس أو التى تقدمها الحكومة، لتكون القوانين مواكبة لما جاء فى البرنامج من آليات.

ولدينا أمل كبير فى أننا سنجنى الثمار قريبًا، طالما نعمل بإخلاص، كما أن هناك خطة حقيقية موضوعة واستراتيجية لبناء الدولة المصرية الحديثة، لا تتغير بتغير الأشخاص، والرئيس السيسى هو الذى وضع هذه الاستراتيجية.

■ وما دور المجلس فى تحقيق الحماية الاجتماعية؟

- الفترة الأولى من الإصلاح تكون دائمًا صعبة، لكن الأمور ستعود لنصابها الصحيح، بعد انتهاء حزمة الإصلاح الاقتصادى، ونعمل على أن تكون هناك حزمة أخرى للحماية الاجتماعية، ومن خلال البيان الخاص بالحكومة ودراستنا له وضعنا توصيات مهمة منها الرقابة على الأسواق، وفتح أسواق جديدة، لوصول السلع للمستهلك دون وسطاء، ونحن نحاول جاهدين فى هذا الأمر.

■ كيف تُقيِّم علاقة البرلمان والحكومة؟

- دائما أقول إن البطولة يجب ألا تأتى على حساب الوطن، لكن يجب أن تأتى لصالح الوطن، ويجب أن نعمل كلنا لصالح الوطن والمواطن ورفع شأنه، هكذا أفهم طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة.

■ بعيدًا عن البرنامج.. هناك من يرى أن مجلس النواب الحالى لا يختلف كثيرًا عن البرلمانات السابقة كيف ترى ذلك؟

- خبرتى طوال ٢٨ عامًا فى العمل السياسى، أستطيع أن أشهد بأن هذا البرلمان يختلف تمامًا عن العهود السابقة، فهو شريك فى عملية التغيير الشامل الذى يعيشه الوطن حاليًا، كما أنه يمارس سلطته فى الرقابة على الحكومة، ودوره فى سن التشريعات التى تمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.. البرلمان يؤدى دوره فى الإصلاح ويسهم، مع جميع المؤسسات، فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، من خلال إصلاح تشريعى، وخطة هيكلة جديدة، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والدفع بكوادر شبابية، لتولى مناصب قيادية، والدفع بالمرأة فى مناصب وزارية ومنصب المحافظ، وهذا الأمر له مؤشر إيجابى ليس داخل مصر فقط ولكن خارجها، وهناك مؤشرات على عودة الثقة، منها تعامل البنك الدولى مع مصر، وهذا دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأنه بحكمة القيادة السياسية نمضى فى اتجاهنا نحو الازدهار.

■ ماذا عن دور المرأة فى المجلس؟

- المرأة نجحت فى هذا البرلمان، أو بالأحرى نجحت فى الحياة السياسية، والإدارية، وفى المناصب القيادية، وهذا جزء مهم من عملية الإصلاح فى مصر، فقد نجحت فى الانتخابات على المقاعد الفردية، بعيدًا عن القائمة، وحصدت مقاعد فى دوائر شعبية، وتغلبت على رجال كبار داخل دوائرهم وحصلت على ثقة الناخبين، وثقافة الناخب المصرى كانت خير دليل على دعم المرأة، وهو أمر ينعكس على دورها القوى داخل البرلمان، وأتمنى أن تتولى السيدات رئاسة اللجان النوعية، فى دور الانعقاد المقبل، ونأمل أن نرى المرأة فى منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

■ كيف ترى قيادة الدكتور على عبدالعال للمجلس؟

- الدكتور على عبدالعال قاد هذا البرلمان فى فترة صعبة جدًا، خاصة مع عدم وجود حزب أغلبية، وعن حق أقول إن قيادته للبرلمان فى هذه الظروف كانت ناجحة، ويؤدى دوره على أكمل وجه، وتحمّل العديد من الانتقادات.

■ ماذا عن دور حزب الأغلبية خاصة مع وجود ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن؟

- كلنا نسير فى اتجاه واحد، هو الصالح العام لمصر، والوطنية لا تتجزأ، وكلنا داخل البرلمان، سواء أغلبية أو معارضة، نعمل فى إطار حب الوطن والصالح العام.

■ برأيك لماذا تأخرت حركة المحافظين؟

- هذا السؤال يوجه للحكومة، فالبرلمان ليس له دور فى اختيار المحافظين الجدد.

■ إذن ماذا عن قانون الإدارة المحلية؟

- قانون الإدارة المحلية مهم، وسيساعد فى بناء مصر الحديثة، ويستحق الخروج للنور قريبًا، لكن شريطة أن يكون شاملًا جميع المقومات لهذا الهدف، وبخروجه سنقضى على البيروقراطية والروتين، الذى يعانى منه المصريون، كما سيسهم فى بناء الشكل الهيكلى للوطن، بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وأتوقع الانتهاء من القانون فى دور الانعقاد الرابع.

■ هناك اتهامات باختيار نواب بعينهم فى الزيارات الخارجية للبرلمان؟

- هذه اتهامات بلا أدلة، والزيارات الخارجية هى دبلوماسية شعبية، وقد أدت دورها على أكمل وجه، وساعدت فى إعادة دور مصر الريادى، والدكتور عبدالعال يعمل على أن تكون هناك اختصاصات مختلفة فى الوفود الدبلوماسية، وليس انحيازًا لشخص أو طرف على حساب آخر.

■ لماذا لم تفتح لجنة القيم ملفات بعض النواب؟

- أعمل على مراجعة كل التقارير ومراجعة جميع تصرفات الزملاء بحكمة، ونحن داخل مؤسسة كبيرة، ولا يجب أن نشوه صورة البرلمان بسبب تصرفات ضعاف النفوس، كما أن هناك مكائد فى بعض الشكاوى التى تأتى إلينا، وعلينا أن نكون على قدر كبير من المسئولية.

■ ماذا عن ظاهرة تزويغ النواب وعدم حضور الجلسات؟

- لا أعتبره «تزويغ»، نحن لسنا فى مدرسة المشاغبين، بل فى مؤسسة محترمة، وغياب النواب له عذره، بسبب الهموم الخاصة بالدوائر الملقاة على عاتقهم، وأيضًا بسبب غياب المجالس المحلية، فالنائب مطلوب منه أن يكون متواجدًا فى البرلمان، وفى ذات الوقت ذاته داخل دائرته، ومراقبة أعمال الجهاز التنفيذى، والقيام بالدور التشريعى.

■ كيف ترى إنجازات دور الانعقاد الثالث؟

- هذا البرلمان أدى دوره الوطنى من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات المهمة، بجانب ممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية، فقد أقر قوانين ساعدت على تحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، بجانب قوانين وتشريعات تهتم بالمواطن ضمن إجراءات حماية اجتماعية تكون مصاحبه لإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأقر البرلمان أكثر من ١١٥ قانونًا خلال دور الانعقاد الثالث فقط، بجانب العديد من الاتفاقيات الدولية، التى تخطت ٣٥ اتفاقية دولية، ومن أهم تلك التشريعات مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وهذا القانون تحديدًا يعد من أكثر القوانين التى شهدت جرأة من البرلمان فى إقرارها، خاصة أن تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية سيستغرق أعوامًا عديدة، فى حين أن برلمانات سابقة خشيت إقراره.

وأيضًا مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، الذى يوفر حياة كريمة وملائمة لهم، بعد ما تعرضوا لتهميش على مدار عقود مضت، ونجح البرلمان فى أن يعيد جزءًا من حقوقهم.

وكذلك مشروع قانون إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، كما أقر عددًا من القوانين التى كانت ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، لجذب المستثمرين، وعلى رأسها قانون الاستثمار، وتعديل سوق رأس المال، وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وحماية المستهلك.

■ البعض يتهم البرلمان بأنه يقر قوانين الحكومة ولا يضع أى تشريعات؟

- اتهامات البعض فى هذا الشأن ليست عيبًا، ولكن البعض لا يتابع ما يصدر من مجلس النواب، فهذه الفترة من عمر الوطن ليس فيها طرفان أو عدة أطراف، ولكن طرف واحد وسفينة واحدة، ونحن نتعاون كسلطة تشريعية مع السلطة التنفيذية، ونحاول جاهدين لإحداث توافق لصالح الوطن.

■ حدثنا عن علاقتك بالنواب؟

- جميعهم يحبوننى لأننى أحترم الناس، ودائما أردد أنه إذا احترمت الناس احترموك، وأعتبر هذه نعمة من نعم الله علىّ، ومن يختلف معى أحترمه وأقدره، وأطبق دائمًا مقولة الإمام الشافعى «رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خاطئ يحتمل الصواب».

■ ماذا تقول للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- أقول إننا سنصل قريبًا بفضل حكمته وقيادته لبر الأمان، وسنرى مصر وسط بلدان العالم، مصر القوية العظيمة القادرة على تخطى الصعاب، وأقول إن المصريين تحملوا الصعاب بسبب حبهم للرئيس السيسى.

■ هل تقبل بالانتقادات التى توجه للمجلس؟

- نقبل النقد المحترم ونتعلم منه، ولكن النقد الذى يثير الشائعات هو إحدى الوسائل لهدم الوطن، والشعب أصبح لديه من الوعى ما يجعله يفرق بين الأمر الجيد وغيره من الأكاذيب، فالمصريون من أطيب وأذكى الشعوب، والهجوم غير المبرر محاولة لهدم مؤسسة تشريعية فى إطار محاولة للعودة للوراء، وهذا لن يحدث.

