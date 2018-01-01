أبناء عاملين.. إيقاف سائق مترو اصطحب نجله لكابينة القيادة (فيديو)

قرّر المهندس على فضالي، رئيس شركة تشغيل المترو، إيقاف السائق الذى ظهر فى فيديو وبرفقته ابنه أثناء قيادته لأحد قطارات المترو، عن العمل وإحالته للتحقيق.



وقال مصدر مسئول بشركة المترو إنه بمجرد رؤية رئيس شركة المترو للفيديو المتداول، اتخذ قراره السابق، مع التوجيه بإصدار منشور وتوزيعه على كل السائقين وتعليقه بالمحطات، بمنع اصطحاب أى مرافقين أو أطفال للسائق خلال قيادة القطار.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر سائق مترو أنفاق، وبجواره نجله في كابينة القيادة، في مقدمة المترو.



وعند إقدام أحد الركاب على نهره على ما يفعله، من تعريض حياة الركاب للخطر، قائلًا: «يعني إيه تسوق عيل صغير»، ليرد السائق بـ«إنت عايز إيه يعني».