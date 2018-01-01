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الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:19 م

إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بطوخ بعد توقفها لمدة ساعة

إعادة الحركة المرورية
وكالات
dostor.org/2251890

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بعد توقفها لمدة ساعة إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بالقرب من مزلقان زكي؛ مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص في الحادث.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، قد تلقى إخطارًا يفيد بتوقف الحركة المرورية على الطريق السريع بطوخ، وانتقلت على الفور قوات الأمن واللواء محمد درويش، مدير المرور، وتبين اصطدام سيارة نقل محملة مياه غازية مع سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة بالقرب من مزلقان زكى، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

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