تجديد شبكات الصرف المغطى بأكياد وقهبونة في الشرقية

واصلت هيئة الصرف بوزارة الري، تنفيذ خطة العام المالي الجديد لتطوير شبكات الصرف المغطى على مستوى المحافظات المختلفة، لتخفيف ملوحة التربة والتخلص من بقايا الأسمدة والمبيدات الضارة، وتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة.

وتابعت المهندسة أماني عمار، مفتش الري بالإدارة العامة لصرف الشرقية، اليوم الإثنين، أعمال إحلال وتجديد مجمعات الصرف المغطى بمنطقة أكياد الشرقي، بمساحة ٦٣٠٠ فدان، بالإضافة إلى صيانة المجمعين الثالث والسابع أيسر مصرف قهبونة، للتخلص من بقايا المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة والأملاح الضارة بالتربة.