نساء الشيطان.. أسرار مشاركة «حريم الإخوان» فى العمليات الإرهابية

ليس جديدًا على التنظيمات الإرهابية فكرة الاستعانة بالنساء، الموضوع قديم منذ زينب الغزالى، القيادية الإخوانية الشهيرة، التى لعبت دورًا محوريًا فى لملمة شتات التنظيم بعد مقتل مؤسسه حسن البنا، فضلًا عن قضايا التنظيم فى الخمسينيات والستينيات.

لكن الجديد حاليًا، أنه فى حين كانت زينب الغزالى تعمل من وراء ستار الدعوة، فإن نساء الإرهاب الجدد يشاركن بشكل فاعل فى العمليات بالتخطيط والتمويل.

«الدستور» تكشف- فى السطور التالية- أسرار نساء «داعش» و«الإخوان» من واقع ملفات التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا فى عدد من قضايا الإرهاب، بداية من تجنيد أبنائهن لـ«خدمة الدعوة»، مرورا بتفاصيل دعمهن للإرهابيين بتسهيل الاختباء أو نقل وتمرير الأسلحة والمتفجرات، لتنفيذ عمليات اغتيال رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية والكنائس، وانتهاء بسقوطهن فى قبضة الأمن.



أم المُثنَّى.. موَّلت «مبايعى البغدادى» فى منطقة الصعيد

كانت «حلقة وصل» بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بخارج مصر والخلايا المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابى خارج نطاق شمال سيناء، فبات اسمها ضمن «الأخطر» فى أوراق التحقيق بالقضية رقم ٢٣ لـسنة ٢٠١٧، جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الصعيد»، والتى تضم أفرادًا بايعوا «أبوبكر البغدادى» زعيم تنظيم داعش.

إنها أمل عبدالفتاح، التى تعمل بأسماء حركية عديدة منها «أم عبدالله» و«أم المثنّى»، وحسب التحقيقات، فقد موّلت العناصر الإرهابية فى القضية.

وحسب أوراق القضية، لم يتوقف نشاط «أم المثنّى» عند هذه القضية، بل إنها خططت مع آخرين لتأسيس بؤرة جديدة تضم مسلحين فى محافظة دمياط، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى إسقاط أعضائها أوائل الشهر الماضى، إذ كانت المتهمة تختبئ فى منطقة صحراویة بقریة جلبانة بقسم شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعیلیة، لتنفیذ سلسلة من العملیات الإرهابیة بنطاق المحافظة.

لم يكن انضمام «أم المثنّى» للجماعات الإرهابية من قبيل الصدفة فيما يبدو، إذ إنها الابنة الصغرى لعبدالفتاح عبده إسماعيل، المسئول عن الاتصالات الخارجية لـ«الإخوان».

كان «عبدالفتاح» ضمن أفراد قضية التنظيم عام ١٩٦٥، وحوكم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، واغتيال الزعيم عبدالناصر وحيازة أسلحة ومفرقعات، وقُضى عليه و٦ من رفاقه بالإعدام شنقًا، ونُفذ الحكم على ثلاثة منهم فى ٢٩ أغسطس ١٩٦٦، كان هو أحدهم مع سيد قطب ومحمد يوسف هواش، فيما خُفف الحكم عن الباقين.

ويبدو أن العمل بالتنظيمات التكفيرية المسلحة أصبح بالوراثة فى عائلة عبدالفتاح إسماعيل، إذ إن ابنته «أمل» مسئولة عن تفجيرات الكنائس الأخيرة، وقالت فى اعترافاتها إنها «تنتقم من الدولة بسبب إعدام والدها وسجن شقيقها».

«نجيب عبدالفتاح إسماعيل»، الشهير بـ«أبوعمار»، هو شقيق «أم المثنّى»، وكان عضوًا فى تنظيمى «التوقف والتبيّن» و«الناجون من النار»، من قرية السواحل بدمياط، وأُلقى القبض عليه فى أكتوبر ٢٠١٦ مع ثمانية آخرين بتهمة تكوين خلية تكفيرية تسعى لنشر فكر التكفير والهجرة داخل البلاد.

أما زوج المتهمة فهو القيادى الإخوانى أحمد الماحى، الذى كان ضمن خلية إرهابية ألقت قوات الأمن القبض على أفرادها فى ٢٠١٣.

الأبناء أيضا نشأوا على دين الوالدين، فسهيل انضم إلى حركة «حسم» بمعرفة والدته، وتمت تصفيته من قبل قوات الأمن.

وفى نوفمبر ٢٠١٤، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الابن الآخر وهو «حنظلة» الذى انضم لجماعة الإخوان بعد أحداث ٣٠ يونيو، وشارك لمدة ٤ أيام فى اعتصام رابعة العدوية.

وبعد فض الاعتصام، عاد «حنظلة» إلى دمياط، ليشارك فى المسيرات المعادية للقوات المسلحة، مستخدمًا فى تأمينها الشماريخ فى منطقتى باب الحرس والكوبرى العلوى، ونفّذ عدة عمليات لإحراق سيارات شرطة تصدت لمسيرات الجماعة، كما شارك فى قطع الكوبرى العلوى والمعدنى بالمدينة عن طريق إشعال إطارات «الكاوتشوك»، إضافة إلى إحراق كشك كهرباء أسفل الكوبرى العلوى.

كما كان لها ابن ثالث اسمه «مصعب» ألقى القبض عليه عدة مرات إلى أن أُخلى سبيله. وحسب التحقيقات حرضت «أم المثنّى» أبناءها على الانضمام للجناح المسلح لتنظيم «ولاية الصعيد»، إذ كانوا يؤمنون بمبدأ العنف مثل الأم.



سجدة وعائشة وأم جويرية.. مسئولات تسليح «الخلايا المتقدمة»

ثلاث متهمات بتمويل المجموعات الإرهابية، رصدهن جهاز الأمن الوطنى، هن مايسة السيد عبداللطيف واسمها الحركى «سجدة الله»، وهاجر عصام الدين واسمها الحركى «عائشة أبوبكر»، وعبير مختار السعيدى واسمها الحركى «أم جويرية».

وأعلن الأمن أسماء الهاربات الثلاث، وفقًا للقضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة بـ«الخلايا النوعية المتقدمة»، الصادر ضدهن حكم بالسجن المؤبد، لمشاركتهن فى تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة للخلايا النوعية المتقدمة.

ووفقًا لتحريات أمن الدولة العليا، كان دور المتهمات الثلاث نقل المعلومات شفهيا لعناصر التنظيم وإخفاء الأموال فى طيات ملابسهن، لاستخدامها فى شراء أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة، تم استعمالها فى تنفيذ عمليات عدائية فى شتى المحافظات.

وجاء فى حيثيات الحكم على متهمى الخلية أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.



بسمة رفعت.. ذراع يحيى موسى لتنفيذ اغتيال النائب العام

مرت الطبيبة بسمة رفعت بتحولات فى حياتها، فمن فتاة تعشق الحرية، إلى ملتزمة، ثم إرهابية، شاركت جماعة الإخوان الإرهابية فى عملية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وكان دورها نقل الأموال والتعليمات للمكلفين بتنفيذ العملية.

فقد تلقت من المتهم الهارب يحيى موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد المعزول محمد مرسى، دفعات من الأموال بلغت ٢٠٠ ألف دولار على مدار ٦ أشهر، بعد ثورة ٣٠ يونيو، وعبر بنك شهير بالقاهرة، واعترفت بتسليم المبلغ للإرهابى «أبوالقاسم منصور» لشراء السيارات اللازمة لمراقبة النائب العام خلال تحركاته.

وُلدت بسمة رفعت، التى كانت طبيبة بمستشفى «أم المصريين»، والمتهمة فى القضية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٦، حصر أمن الدولة العليا، وسط أسرة مكونة من ٧ أفراد، والدها كان مستشارًا بوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة ووالدتها مديرة حسابات بوزارة المالية.

وبرغم التحاقها بالمعاهد الأزهرية، إلا أنها لم تكن مقتنعة بارتدائها للحجاب، الذى التزمت به فقط أثناء التوجه للمعهد الأزهرى، فيما كانت تخلعه بعد خروجها، حتى التحقت بكلية الطب فى جامعة الأزهر.

حتى ارتداؤها النقاب عام ٢٠٠٥، لم يكن قرارها، بل من أجل أسرتها، وفى عام ٢٠٠٧ تخرجت فى الكلية، وقضت سنة الامتياز فى مستشفيات بورسعيد العامة، وبعدها تم تكليفها من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١١، فكان جزء منه فى بورسعيد، وجزء منه فى الجيزة فى مكتب صحة حامد ياسين بمنطقة الطوابق، وتزوجت فى هذه الفترة من ياسر عرفات، ثم استلمت عملها الرسمى فى مستشفى «أم المصريين» بالجيزة.

فى عام ٢٠١٤، تعرفت «بسمة» على «يحيى موسى»، مستشار المعزول، خلال مؤتمر عن الروماتيزم بأحد فنادق الإسكندرية، وتوطدت العلاقة بين أسرتها وأسرته، ما دفع «موسى» لأن يطلب منها ومن زوجها تلقى أموال على حسابيهما الخاصين ونقله لبعض الشباب، بزعم إعانتهم على الزواج.

واستمرت علاقة «بسمة» بـ«موسى»، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عام ٢٠١٤، وهروب الأخير إلى تركيا، ومن هناك، كلفها بجمع الأموال والتبرعات والصدقات وإعطائها لشباب الإخوان، كما أرسل تحويلات بنكية لها على حسابها الخاص.

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غادة وسارة.. حلقتا الوصل بين قيادات وعناصر التنظيمات

لم يجد عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابى أى صعوبة فى تجنيد كل من «غادة عبدالعزيز عبدالباسط»، فهى أول متهمة بالقضية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧، المتعلقة بخلية فى سيناء بايعت تنظيم «داعش»، و«سارة جمال محمد السيد»، المتهمة أيضا فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ بالانصمام لتنظيم إرهابى.

عناصر بيت المقدس استغلت السيدتين فى أعمال إرهابية كثيرة، على رأسها «تفجير الكنائس»، كما تم استغلالهما فى توفير مقرات للعناصر التنظيمية لعقد ندواتهم ونقل التكليفات بين عناصر التنظيم، وتوفير السيارات لهم للتنقل بين المحافظات.

وكشفت التحقيقات عن تورط السيدتين مع آخرين فى نقل التكليفات بين المتهمين وعناصر الخلايا، ومدهم بالمبالغ المالية اللازمة للحصول على الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

كما كشفت أن المتهمين لجأوا إلى السيدتين لنقل التعليمات بين العناصر الإرهابية بسبب التضييق الأمنى عليهم، وكذلك نقل التعليمات من قيادات التنظيم الموجودين فى السجون شديدة الحراسة. كما عملت السيدتان على دعم الجماعات الإرهابية بالأموال، وتوفير الدعم المادى اللازم لإقامة المعسكرات التدريبية لأعضائها.

وكان على رأس قيادات تلك الجماعات مهاب السيد الملقب بـ«الدكتور» المخطط لحادث الكنيسة البطرسية، وعمرو سعد عباس إبراهيم، المحرض للشخصين الانتحاريين اللذين نفذا حادثى كنيستى مار جرجس فى طنطا، والمرقسية فى الإسكندرية.



ميرفت وحنان.. الشفرة السرية لاغتيال الرئيس بالحرم

استعان المخططون لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأراضى المقدسة بامرأتين لإدخال المتفجرات إلى الحرم المكى، اعتمادًا على عدم التشديد فى تفتيش النساء.

المتهمة الأولى التى اشتركت فى محاولة الاغتيال، وتكثف قوات الأمن تحرياتها للقبض عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الدولية، هى «ميرفت فتحى يوسف حسن»، وتعمل طبيبة فى مكة المكرمة.

وتُعتبر «ميرفت»، المتهمة فى القضية ١٤٨ عسكرية بمحاولة اغتيال الرئيس السيسى بمكة، الزوجة الثانية للقيادى بتنظيم داعش «أحمد عبدالعال بيومى» المُكنى بـ«أبوجعفر»، مدير بفندق «سويس أوتيل» فى السعودية، ووافقت على الارتباط به بعد وساطة من المتهم على إبراهيم «أبويحيى». تقابل أعضاء الخلية بالحرم المكى للحديث عن حياتهم الجهادية إلى أن عرض «أبوجعفر» على «على إبراهيم» أن يشاركه فى عملية اغتيال السيسى بالحرم بمعاونة الدكتورة «ميرفت»، التى ستتولى مهمة إدخال المتفجرات لفندق الحرم، لعدم تشديد التفتيش على النساء أثناء دخولهن إلى الحرم المكى.

السيدة الأخرى التى كشفت التحقيقات عن تورطها فى القضية هى «حنان بسيونى عبدالله»، التى تولت عمليات تمويل التنظيم، سواء فى السعودية أو مصر.

