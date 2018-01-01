القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
تقارير ومتابعات
الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:09 م

نساء الشيطان.. أسرار مشاركة «حريم الإخوان» فى العمليات الإرهابية

نساء الشيطان.. أسرار
dostor.org/2251882

ليس جديدًا على التنظيمات الإرهابية فكرة الاستعانة بالنساء، الموضوع قديم منذ زينب الغزالى، القيادية الإخوانية الشهيرة، التى لعبت دورًا محوريًا فى لملمة شتات التنظيم بعد مقتل مؤسسه حسن البنا، فضلًا عن قضايا التنظيم فى الخمسينيات والستينيات.
لكن الجديد حاليًا، أنه فى حين كانت زينب الغزالى تعمل من وراء ستار الدعوة، فإن نساء الإرهاب الجدد يشاركن بشكل فاعل فى العمليات بالتخطيط والتمويل.
«الدستور» تكشف- فى السطور التالية- أسرار نساء «داعش» و«الإخوان» من واقع ملفات التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا فى عدد من قضايا الإرهاب، بداية من تجنيد أبنائهن لـ«خدمة الدعوة»، مرورا بتفاصيل دعمهن للإرهابيين بتسهيل الاختباء أو نقل وتمرير الأسلحة والمتفجرات، لتنفيذ عمليات اغتيال رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية والكنائس، وانتهاء بسقوطهن فى قبضة الأمن.

أم المُثنَّى.. موَّلت «مبايعى البغدادى» فى منطقة الصعيد
كانت «حلقة وصل» بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بخارج مصر والخلايا المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابى خارج نطاق شمال سيناء، فبات اسمها ضمن «الأخطر» فى أوراق التحقيق بالقضية رقم ٢٣ لـسنة ٢٠١٧، جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الصعيد»، والتى تضم أفرادًا بايعوا «أبوبكر البغدادى» زعيم تنظيم داعش.
إنها أمل عبدالفتاح، التى تعمل بأسماء حركية عديدة منها «أم عبدالله» و«أم المثنّى»، وحسب التحقيقات، فقد موّلت العناصر الإرهابية فى القضية.
وحسب أوراق القضية، لم يتوقف نشاط «أم المثنّى» عند هذه القضية، بل إنها خططت مع آخرين لتأسيس بؤرة جديدة تضم مسلحين فى محافظة دمياط، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى إسقاط أعضائها أوائل الشهر الماضى، إذ كانت المتهمة تختبئ فى منطقة صحراویة بقریة جلبانة بقسم شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعیلیة، لتنفیذ سلسلة من العملیات الإرهابیة بنطاق المحافظة.
لم يكن انضمام «أم المثنّى» للجماعات الإرهابية من قبيل الصدفة فيما يبدو، إذ إنها الابنة الصغرى لعبدالفتاح عبده إسماعيل، المسئول عن الاتصالات الخارجية لـ«الإخوان».
كان «عبدالفتاح» ضمن أفراد قضية التنظيم عام ١٩٦٥، وحوكم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، واغتيال الزعيم عبدالناصر وحيازة أسلحة ومفرقعات، وقُضى عليه و٦ من رفاقه بالإعدام شنقًا، ونُفذ الحكم على ثلاثة منهم فى ٢٩ أغسطس ١٩٦٦، كان هو أحدهم مع سيد قطب ومحمد يوسف هواش، فيما خُفف الحكم عن الباقين.
ويبدو أن العمل بالتنظيمات التكفيرية المسلحة أصبح بالوراثة فى عائلة عبدالفتاح إسماعيل، إذ إن ابنته «أمل» مسئولة عن تفجيرات الكنائس الأخيرة، وقالت فى اعترافاتها إنها «تنتقم من الدولة بسبب إعدام والدها وسجن شقيقها».
«نجيب عبدالفتاح إسماعيل»، الشهير بـ«أبوعمار»، هو شقيق «أم المثنّى»، وكان عضوًا فى تنظيمى «التوقف والتبيّن» و«الناجون من النار»، من قرية السواحل بدمياط، وأُلقى القبض عليه فى أكتوبر ٢٠١٦ مع ثمانية آخرين بتهمة تكوين خلية تكفيرية تسعى لنشر فكر التكفير والهجرة داخل البلاد.
أما زوج المتهمة فهو القيادى الإخوانى أحمد الماحى، الذى كان ضمن خلية إرهابية ألقت قوات الأمن القبض على أفرادها فى ٢٠١٣.
الأبناء أيضا نشأوا على دين الوالدين، فسهيل انضم إلى حركة «حسم» بمعرفة والدته، وتمت تصفيته من قبل قوات الأمن.
وفى نوفمبر ٢٠١٤، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الابن الآخر وهو «حنظلة» الذى انضم لجماعة الإخوان بعد أحداث ٣٠ يونيو، وشارك لمدة ٤ أيام فى اعتصام رابعة العدوية.
وبعد فض الاعتصام، عاد «حنظلة» إلى دمياط، ليشارك فى المسيرات المعادية للقوات المسلحة، مستخدمًا فى تأمينها الشماريخ فى منطقتى باب الحرس والكوبرى العلوى، ونفّذ عدة عمليات لإحراق سيارات شرطة تصدت لمسيرات الجماعة، كما شارك فى قطع الكوبرى العلوى والمعدنى بالمدينة عن طريق إشعال إطارات «الكاوتشوك»، إضافة إلى إحراق كشك كهرباء أسفل الكوبرى العلوى.
كما كان لها ابن ثالث اسمه «مصعب» ألقى القبض عليه عدة مرات إلى أن أُخلى سبيله. وحسب التحقيقات حرضت «أم المثنّى» أبناءها على الانضمام للجناح المسلح لتنظيم «ولاية الصعيد»، إذ كانوا يؤمنون بمبدأ العنف مثل الأم.

سجدة وعائشة وأم جويرية.. مسئولات تسليح «الخلايا المتقدمة»
ثلاث متهمات بتمويل المجموعات الإرهابية، رصدهن جهاز الأمن الوطنى، هن مايسة السيد عبداللطيف واسمها الحركى «سجدة الله»، وهاجر عصام الدين واسمها الحركى «عائشة أبوبكر»، وعبير مختار السعيدى واسمها الحركى «أم جويرية».
وأعلن الأمن أسماء الهاربات الثلاث، وفقًا للقضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة بـ«الخلايا النوعية المتقدمة»، الصادر ضدهن حكم بالسجن المؤبد، لمشاركتهن فى تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة للخلايا النوعية المتقدمة.
ووفقًا لتحريات أمن الدولة العليا، كان دور المتهمات الثلاث نقل المعلومات شفهيا لعناصر التنظيم وإخفاء الأموال فى طيات ملابسهن، لاستخدامها فى شراء أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة، تم استعمالها فى تنفيذ عمليات عدائية فى شتى المحافظات.
وجاء فى حيثيات الحكم على متهمى الخلية أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

بسمة رفعت.. ذراع يحيى موسى لتنفيذ اغتيال النائب العام
مرت الطبيبة بسمة رفعت بتحولات فى حياتها، فمن فتاة تعشق الحرية، إلى ملتزمة، ثم إرهابية، شاركت جماعة الإخوان الإرهابية فى عملية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وكان دورها نقل الأموال والتعليمات للمكلفين بتنفيذ العملية.
فقد تلقت من المتهم الهارب يحيى موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد المعزول محمد مرسى، دفعات من الأموال بلغت ٢٠٠ ألف دولار على مدار ٦ أشهر، بعد ثورة ٣٠ يونيو، وعبر بنك شهير بالقاهرة، واعترفت بتسليم المبلغ للإرهابى «أبوالقاسم منصور» لشراء السيارات اللازمة لمراقبة النائب العام خلال تحركاته.
وُلدت بسمة رفعت، التى كانت طبيبة بمستشفى «أم المصريين»، والمتهمة فى القضية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٦، حصر أمن الدولة العليا، وسط أسرة مكونة من ٧ أفراد، والدها كان مستشارًا بوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة ووالدتها مديرة حسابات بوزارة المالية.
وبرغم التحاقها بالمعاهد الأزهرية، إلا أنها لم تكن مقتنعة بارتدائها للحجاب، الذى التزمت به فقط أثناء التوجه للمعهد الأزهرى، فيما كانت تخلعه بعد خروجها، حتى التحقت بكلية الطب فى جامعة الأزهر.
حتى ارتداؤها النقاب عام ٢٠٠٥، لم يكن قرارها، بل من أجل أسرتها، وفى عام ٢٠٠٧ تخرجت فى الكلية، وقضت سنة الامتياز فى مستشفيات بورسعيد العامة، وبعدها تم تكليفها من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١١، فكان جزء منه فى بورسعيد، وجزء منه فى الجيزة فى مكتب صحة حامد ياسين بمنطقة الطوابق، وتزوجت فى هذه الفترة من ياسر عرفات، ثم استلمت عملها الرسمى فى مستشفى «أم المصريين» بالجيزة.
فى عام ٢٠١٤، تعرفت «بسمة» على «يحيى موسى»، مستشار المعزول، خلال مؤتمر عن الروماتيزم بأحد فنادق الإسكندرية، وتوطدت العلاقة بين أسرتها وأسرته، ما دفع «موسى» لأن يطلب منها ومن زوجها تلقى أموال على حسابيهما الخاصين ونقله لبعض الشباب، بزعم إعانتهم على الزواج.
واستمرت علاقة «بسمة» بـ«موسى»، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عام ٢٠١٤، وهروب الأخير إلى تركيا، ومن هناك، كلفها بجمع الأموال والتبرعات والصدقات وإعطائها لشباب الإخوان، كما أرسل تحويلات بنكية لها على حسابها الخاص.
200

غادة وسارة.. حلقتا الوصل بين قيادات وعناصر التنظيمات
لم يجد عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابى أى صعوبة فى تجنيد كل من «غادة عبدالعزيز عبدالباسط»، فهى أول متهمة بالقضية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧، المتعلقة بخلية فى سيناء بايعت تنظيم «داعش»، و«سارة جمال محمد السيد»، المتهمة أيضا فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ بالانصمام لتنظيم إرهابى.
عناصر بيت المقدس استغلت السيدتين فى أعمال إرهابية كثيرة، على رأسها «تفجير الكنائس»، كما تم استغلالهما فى توفير مقرات للعناصر التنظيمية لعقد ندواتهم ونقل التكليفات بين عناصر التنظيم، وتوفير السيارات لهم للتنقل بين المحافظات.
وكشفت التحقيقات عن تورط السيدتين مع آخرين فى نقل التكليفات بين المتهمين وعناصر الخلايا، ومدهم بالمبالغ المالية اللازمة للحصول على الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.
كما كشفت أن المتهمين لجأوا إلى السيدتين لنقل التعليمات بين العناصر الإرهابية بسبب التضييق الأمنى عليهم، وكذلك نقل التعليمات من قيادات التنظيم الموجودين فى السجون شديدة الحراسة. كما عملت السيدتان على دعم الجماعات الإرهابية بالأموال، وتوفير الدعم المادى اللازم لإقامة المعسكرات التدريبية لأعضائها.
وكان على رأس قيادات تلك الجماعات مهاب السيد الملقب بـ«الدكتور» المخطط لحادث الكنيسة البطرسية، وعمرو سعد عباس إبراهيم، المحرض للشخصين الانتحاريين اللذين نفذا حادثى كنيستى مار جرجس فى طنطا، والمرقسية فى الإسكندرية.

ميرفت وحنان.. الشفرة السرية لاغتيال الرئيس بالحرم
استعان المخططون لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأراضى المقدسة بامرأتين لإدخال المتفجرات إلى الحرم المكى، اعتمادًا على عدم التشديد فى تفتيش النساء.
المتهمة الأولى التى اشتركت فى محاولة الاغتيال، وتكثف قوات الأمن تحرياتها للقبض عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الدولية، هى «ميرفت فتحى يوسف حسن»، وتعمل طبيبة فى مكة المكرمة.
وتُعتبر «ميرفت»، المتهمة فى القضية ١٤٨ عسكرية بمحاولة اغتيال الرئيس السيسى بمكة، الزوجة الثانية للقيادى بتنظيم داعش «أحمد عبدالعال بيومى» المُكنى بـ«أبوجعفر»، مدير بفندق «سويس أوتيل» فى السعودية، ووافقت على الارتباط به بعد وساطة من المتهم على إبراهيم «أبويحيى». تقابل أعضاء الخلية بالحرم المكى للحديث عن حياتهم الجهادية إلى أن عرض «أبوجعفر» على «على إبراهيم» أن يشاركه فى عملية اغتيال السيسى بالحرم بمعاونة الدكتورة «ميرفت»، التى ستتولى مهمة إدخال المتفجرات لفندق الحرم، لعدم تشديد التفتيش على النساء أثناء دخولهن إلى الحرم المكى.
السيدة الأخرى التى كشفت التحقيقات عن تورطها فى القضية هى «حنان بسيونى عبدالله»، التى تولت عمليات تمويل التنظيم، سواء فى السعودية أو مصر.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح

منذ اسبوع

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟

منذ أقل من شهر

طفلة فى الثالثة من عمرها تجبر مجلة "التايم" على الاعتذار

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن مطار سفنكس الجديد قُبيل افتتاحه

منذ أقل من شهر

أول تعليق من محافظ البحيرة على اليمين الدستوري للموظفين

منذ أقل من شهرين

طهاة موائد الرحمن.. صائمون يستخلصون أرزاقهم من جوف اللهب

الآن

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

فيديو.. الباز: توقيع الفصائل السورية اتفاقية وقف إطلاق النار "خبر مفرح"

أول تصريحات رونالدو عقب الانضمام ليوفنتوس: "اخترت الأفضل"

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

كشكول

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

اختيار أستاذ بعلوم الفيوم عضوًا باللجنة العلمية بالأكاديمية الألمانية العربية

بروتوكول تعاون بين معهد تدريب الإذاعة والتليفزيون وإعلام البريطانية..غدا

الأمصار

مصر في مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

بوتين لدونالد ترامب : أنا لا أثق فيك على الإطلاق

المغرب: وفاة رضيع في شهره الثالث جراء اعتداء جنسي

لاعبو فرنسا يغنون لمحمد صلاح أثناء الاحتفال بالمونديال "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

فوائد ارتداء القفازات أثناء التنظيف

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎