توابع قانون الجنسية.. وقانوني: عدم الإخلال بأمن الدولة أهم الشروط

تقسيم الإقامة لـ4 فئات.. ووزير الداخلية يضع القواعد بعد موافقة الحكومة



وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، خلال جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، فيما رفض ١١ نائبًا التعديلات الجديدة.

ونص مشروع القانون على استبدال نص المادة ١٧ من قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر، على الآتى: «يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة».

وتضمن التعديل فى المشروع، إضافة مادة جديدة برقم «٢٠ مكرر» لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يودعون وديعة نقدية لا تقل عن ٧ ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداع الوديعة واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف التعديل مادة جديدة «٤ مكرر» لقانون الجنسية، الصادر بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، نصها كالآتى: «يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعًا) من المادة ٤ من هذا القانون».

ونص مشروع القانون على: «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون».

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون جزء من منظومة جذب الاستثمارات ويتماشى مع المصالح المصرية وليست له أضرار على الأمن القومى، ويشمل ثلاث إقامات، «عامة، ومؤقتة، وإقامة خاصة»، وأضيفت إليه إقامة بوديعة أسوة بكثير من بلدان العالم، كما أن الإقامة بوديعة لها ضوابط وشروط تخضع فى مجملها لقانون منح الجنسية، وذلك بشرط مرور ٥ سنوات على إقامة المودع.

وأشارت إلى أن الفانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار للأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، ويأتى تيسيرًا على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر، من خلال منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.



على عبدالعال ينتقد المهاجمين: يتحدثون دون أن يقرأوا أو يراجعوا شيئًا

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مهاجمى قانون منح الجنسية مقابل وديعة، الذى أقره البرلمان فى جلسة أمس، واصفًا إياهم بأنهم يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا شيئًا.

وقال رئيس البرلمان، فى كلمته خلال الجلسة العامة، «ما تم أمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب، إنما سيرًا على ما تقوم به كل دول العالم»، مشيرًا إلى أن منح الجنسية أمر جوازى، ويحق للجهات رفض منح الجنسية لأى أحد ودون أى أسباب.

وأضاف أن السلطات الإدارية لها كامل الحق فى رفض الجنسية لأى مواطن، موضحًا أن مبلغ الـ٧ ملايين جنيه الذى تم تحديده للحصول على الجنسية حد أدنى، ولن يكون لمواطنى دولة مناهضة لمصر.

وتابع عبدالعال، «هناك أناس مضى عليهم ٣٠ أو ٤٠ سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة، وكلهم يعيشون فى مصر ويحصلون على الدعم مثل البنزين والسولار، فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟».

واستكمل «مصر تذوب فيها كل الجنسيات، ولم يغير فيها أى استعمار، سواء فى الثقافة أو اللغة»، معربًا عن استنكاره استخدام كلمة الجنسية المصرية للبيع، قائلًا «كلمة قميئة، لأنها ليست للبيع، ومن حارب لا يمكن له أن يفرط فى ذرة تراب من أرض الوطن»، واختتم «ما يتم تناوله فى وسائل الإعلام كلام رخيص».



من جهته، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن «كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى من القوى المتربصة بالبلاد بشأن قانون الإقامة بوديعة كذب وتدليس وعار تمامًا عن الصحة بأن الدولة ستمنح الجنسية لأى أجنبى يضع وديعة فى البنوك الأجنبية، وذلك لمحاولة التشويش على الرأى العام».

وأضاف، لـ«الدستور»، «هناك ٣ أنواع من إقامة الأجانب بالقانون الحالى، والحكومة المصرية أضافت عليهم، نوعية جديدة، وهى الإقامة بوديعة، حيث يستوجب على من يرغب فى الحصول على هذه النوعية من الإقامة، التقدم بطلب لوزير الداخلية يتم بحثه من الأجهزة الأمنية فاذا توافرت الشروط الموضوعة تتم الموافقة على الإقامة لمدة ٥ سنوات، وفى نهاية الخمس سنوات تمنح الجنسية المصرية له فى حالة رغبة الأجنبى المقيم، وموافقة السلطات المصرية، وتؤول الوديعة بالكامل للدولة، أما فى حالة عدم رغبته فيسترد الوديعة من الدولة».

وأشار إلى أن قانون منح الإقامة بوديعة سيسهم فى تحفيز الاستثمار للأجانب، ويدر الكثير من العملة الصعبة على البلاد، لافتًا إلى أنه تمت دراسة القانون بشكل مستفيض بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ومراجعة هيئات الأمن المختلفة، لمعرفة تأثيره على الأمن القومى للبلاد، والصالح العام فى الدولة.



أستاذ قانون دولى: عدم الإخلال بأمن الدولة أهم الشروط

كشف مصدر مطلع عن أن هناك حكمًا قضائيًا سابقًا أصدرته المحكمة الإدارية العليا، يؤكد فى حيثياته أحقية الدولة فى منح الجنسية للأجنبى.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أنه حسب الحيثيات، فإن الجنسية هى «رابطة أصلية بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، إذ تقوم فكرة منح الجنسية فى الأصل على فكرة الولاء للدولة، فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعًا بها أو خارجًا عن دائرة المواطنين».

فى سياق متصل، قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى، إن هناك حالات معينة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، أبرزها أن يكون أحد أبوى طالب التجنيس مصريًا أو أجنبيًا متزوجًا من مصرية، إضافة إلى أن يكون له محل إقامة معلوم ومتردد عليه لمدة تتراوح بين ٧ و١٠ سنوات على الأقل، وأن يكون حسن السير والسمعة، ويبلغ من العمر ٢١ عامًا أو أكثر.

وأضاف «عتلم» لـ«الدستور» أن الجهات الأمنية تجرى التحريات اللازمة حول المتقدم بطلب التجنيس، ويمر على جهات عدة، من بينها جهاز الأمن الوطنى، وأجهزة المخابرات العامة، ويشترط أن تخرج تحريات طالب الجنسية سليمة لا تخل بالأمن القومى للدولة، فلا تجوز الموافقة على منحها لمن تم اتهامه فى قضايا مخلة بالشرف أو قضايا إرهابية، مؤكدًا: «شرط الوديعة لا يغنى عن أى من الشروط الأخرى التى يستوجب اكتمالها».

وتابع: «لا بد من أن يضع أسباب تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية، سواء كان بسبب وجود مشروعات له فى مصر، أو بسبب أنه متزوج مصرية ويعيش معها فى مصر».

وكشفت مصادر أمنية عن أنه ليست هناك دول معينة يتم منع مواطنيها من الحصول على الجنسية المصرية، وأضافت لـ«الدستور»: «يمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد ٥ سنوات، ويمكن انتخابهم أو تعيينهم فى أى هيئة برلمانية بعد ١٠ سنوات».

