بوتين: رئيس فنلندا سيزور روسيا الشهر المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن رئيس فنلندا ساولي نينيستو، سيقوم زيارة روسيا الشهر المقبل.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى بوتين قوله، في اجتماع مع نظيره الفنلندي في العاصمة هلسنكي،: "على صعيد العلاقات الثنائية سيتسنى لنا مناقشة قضايا التعاون بالتفصيل أثناء الزيارة في روسيا يوم 22 أغسطس".



ولم يذكر بوتين مزيدًا من التفاصيل. وزار بوتين فنلندا اليوم حيث عقد أول لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصول الأخير إلى الحكم في البيت الأبيض رسميًا في يناير 2017.