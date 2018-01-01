وزير داخلية إيطاليا يسعى لإنهاء العقوبات على روسيا

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنه يعتزم طرح مسألة تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا للنقاش "فإيطاليا تريد تجاوز العقوبات، نريد فتح قنوات الحوار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سالفيني عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير كولوكولتسيف اليوم الاثنين في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن الوزير الإيطالي قوله: "أرى أنه لا فائدة من وراء العقوبات، خاصة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي".

وأكد سالفيني أن بلاده تتعاون بشكل جيد جدا مع روسيا خاصة في المجال الثقافي وفي التجارة والصناعة والأمن.

وعُرف عن سالفيني، القيادي في حزب الرابطة الإيطالي ذي التوجه اليميني القومي، تأييده لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسعى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من خلال ربط إنهاء العقوبات الأوروبية على روسيا بتطبيق اتفاقية مينسك لحث روسيا على استغلال نفوذها لدى انفصالي شرق أوكرانيا الموالين لموسكو من أجل حسم النزاع مع أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع يوليو الجاري تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا حتى 31 يناير 2019، رغم ما تعنيه هذه العقوبات من خسائر بالمليارات بالنسبة للشركات الأوروبية وذلك بسبب عدم إحراز الجانب الروسي تقدما بشأن ملف الانفصالين الأوكرانيين.

