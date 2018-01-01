القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
حوادث
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:59 م

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

فتاة المترو
فتاة المترو
نجلاء رفاعى
dostor.org/2251874

أمر المستشار محمد الطمبارى، رئيس نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافى، بحفظ التحقيقات فى واقعة انتحار «أميرة يحيى»، ٢٠ عامًا، مقيمة بشارع جامع عمرو بن العاص، مصر القديمة، لعدم وجود شبهة جنائية.
كانت الفتاة قد ألقت بنفسها أمام المترو، رقم ١٢٤، أثناء دخوله محطة «مار جرجس» بالخط الأول للمترو، ما أدى إلى مصرعها فى الحال، وفقًا لتقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ كاميرات المترو، والذى تسلمته النيابة.
وقال والد الفتاة المنتحرة، أمام نيابة مصر القدمة، إن ابنته كانت مُصابة بصدمة عصبية منذ وفاة والدتها فى حادثة تصادم بالقرب من منزل الأسرة، منذ ٧ سنوات، لافتًا إلى أنها كانت شديدة التعلق بوالدتها، وكانت تعانى من تخيلات بوجود أمها معها فى الغرفة، وتحدثها بصوت عالٍ وكأنها تراها.
وكشفت التحقيقات عن أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية حادة؛ بسبب ضغوط الحياة ومشاكل أسرية متفاقمة مع أشقائها الذين كانوا يتعدون عليها بالضرب، وزادت أزمتها بسبب ضيق الحال.
وذكرت أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين أشقائها، فأخبرتهم بأنها ستقدم على الانتحار، إلا أنهم لم يتعاملوا مع كلامها بجدية، لكنها خرجت وتوجهت إلى محطة مترو الأنفاق وألقت بنفسها أمام القطار.
وانتقل العميد محمد الشربينى، مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق، لمحطة «مار جرجس» لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أى مستندات تدل على هويتها، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 4 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

فيديو.. الباز: توقيع الفصائل السورية اتفاقية وقف إطلاق النار "خبر مفرح"

أول تصريحات رونالدو عقب الانضمام ليوفنتوس: "اخترت الأفضل"

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

كشكول

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

اختيار أستاذ بعلوم الفيوم عضوًا باللجنة العلمية بالأكاديمية الألمانية العربية

بروتوكول تعاون بين معهد تدريب الإذاعة والتليفزيون وإعلام البريطانية..غدا

الأمصار

مصر في مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

بوتين لدونالد ترامب : أنا لا أثق فيك على الإطلاق

المغرب: وفاة رضيع في شهره الثالث جراء اعتداء جنسي

لاعبو فرنسا يغنون لمحمد صلاح أثناء الاحتفال بالمونديال "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

فوائد ارتداء القفازات أثناء التنظيف

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎