السيناتور مكين: قمة ترامب مع بوتين "خطأ مأساوي"

وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي جون مكين، اليوم الاثنين، اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بأنه "خطأ مأساوي" وتراجع جديد للولايات المتحدة متهما ترامب بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده.

وقال مكين عن ترامب الجمهوري أيضا: "لم يتقاعس الرئيس ترامب فحسب عن قول الحقيقة عن خصم ولكن رئيسنا الذي يتحدث باسم أمريكا للعالم تقاعس عن الدفاع عن كل ما يجعلنا ما نحن عليه.. جمهورية شعب حر كرس نفسه لقضية الحرية في الداخل والخارج.

"من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا".

