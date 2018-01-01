الاحتلال يغلق معبر "كرم أبوسالم" بشكل كامل باستثناء واحد

قال رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع "غزة"، رائد فتوح، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق معبر "كرم أبوسالم" بشكل كامل أمام البضائع حتى إشعار آخر.



وأشار فتوح، حسب وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، إلى أنّ الاحتلال سيسمح فقط باستثناء "الأدوية" عند الحاجة.



وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قبل اسبوع، إنَّ إسرائيل ستغلق معبر كرم أبوسالم التجارى الرئيسى مع قطاع غزة، ردًا على سلسلة من الحرائق التي تندلع في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.



وتسبب القرار في تراجع عدد شاحنات الأغذية والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 171 شاحنة يوميًا فقط.

