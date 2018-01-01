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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:45 م

انطلاق المؤتمر الـ19 لخدمة المسجونين والمشردين

الأنبا دوماديوس،
الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة 6 أكتوبر
ماريان رسمى
dostor.org/2251869

أطلق الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها، اليوم الإثنين، المؤتمر التاسع عشر لخدمة المسجونين والمشردين، تحت عنوان "والذين فى السجون أو المطابق"، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو الجاري، بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عدة محاضرات هادفة وورش عمل للخدام والخادمات الذين يقومون بخدمة المسجونين والمشردين وأسرهم.

ويشارك في المؤتمر الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها، الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، اللواء هشام عبدالعاطى، مدير إدارة التعليم، والتدريب والإرشاد الدينى بمصلحة السجون، عصام فتحى، مدير الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن، وأعضاء المكتب القانونى باللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدد كبير من الكهنة والخدام والخادمات.

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