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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:45 م

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

ديالا
ديالا
dostor.org/2251868

نشر المحامى أمير سالم، أمس، شهادته فى قضية إثبات نسب الطفلة «ديالا»، التى أنكر الفنان التشكيلى، عادل السيوى نسبها إليه، من الصحفية سماح إبراهيم عبدالسلام، التى أكدت أنها أنجبتها منه بعد زواج عرفى.
وقال سالم، فى تدوينة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تحت عنوان «شهادة ضمير»: «قد أموت بعد خمس دقائق أو خمس سنوات لا أحد يعرف وهذه رسالة للطفلة (ديالا) أقر أنا أمير سالم، وقد قاتلت طيلة حياتى من أجل المظلومين والقانون وحقوق الإنسان، أن الظروف جعلت أمك تأتينى كمحامٍ لمساعدتها، ولأننى صديق لأبوك، ولأننى رجل قانون، طلبت منها أية أدلة أو قرائن، وفى المجمل، اعتذرت لأسبابى الصحية حيث لم أعد أتحرك كما السابق، ولأننى لا أحب قضايا الأحوال الشخصية، ولأن أبوك صديقى».
وأضاف سالم: «اطلعت على عدة رسائل على الهاتف بين أمك وأبيك، وصلت إلى حد استماعى لمحادثات تليفونية بينهما، والعلاقة بينهما لعدة سنوات، وأنه كان يعدها بالاعتراف بك ويعدها دائمًا بالزواج، ويساعدها فى الإجهاض ثم يساعدها فى ولادتك، ثم يعرض عليها أنه سيدفع مالًا لأحدهم ليقوم بعمل شهادة ميلاد لك باسم هذا الشخص».
وتابع: «أرجوك يا بنيتى حين تكبرين أن تتأكدى أنك ابنته، وهذه مجرد شهادة لك من شخص لا تعرفيه، وأنا لا يعنينى إلا أنت، وأنا على يقين ومسئولية من ضميرى أن اسمك ديالا عادل السيوى».

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