حسن الجوخ: سيد المراغي أحد رواد الكلاسيكية الجديدة

قال الكاتب حسن الجوخ إن الراحل سيد خليل المراغي هو ابن بار لنادي القصة، وكان يحضر أمسياته ويشارك في انتخاباته، وتابع: "نستطيع تصنيفه ضمن رواد الكلاسيكية الجديدة وكانت له قدرة فنية وموهبة ملحوظة وامتلاكا لناصية السرد بحيث مكنه كل ذلك من السيطرة على فن القصة الذي هو من أصعب الفنون"، وشكر الدكتور محمد سليم شوشه لأنه قدم عرضا وافيا وتحليلا ممتعا لقصص "المراغي" التي أبحر فيها ونقدها بعمق.



ومن ناحيتها، أوضحت الناقدة الدكتورة زينب العسال، أن سيد المراغي ترك لنا ميراثا أدبيا ذات أهمية، وترك لنا ابنه جمال المراغي المترجم والكاتب المسرحي والسيناريست متعدد المواهب، وسيد المراغي هو ابن الصعيد الإنسان الصلب الذي يتميز بصدق الانتماء.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي القصة لمناقشة المجموعة القصصية "صورة ضاحكة وسطر كلام" للأديب الراحل سيد خليل المراغي، وأدارها الكاتب حسن الجوخ، وشارك فيها كل من الدكتور محمد سليم شوشة الأستاذ المساعد بكلية دارالعلوم جامعة الفيوم، والناقدة الدكتورة زينب العسال، وأبناء الراحل جمال وعائشة المراغي.



وأضافت "العسال": أن قصص سيد المراغي تتميز بالإحساس الراق والملمح الإنساني، والاعتماد على المفارقة التي قد تبدو مؤلمة في بعض الأحيان وباعثة على الأسى.