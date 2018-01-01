القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
الثقافة
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:44 م

حسن الجوخ: سيد المراغي أحد رواد الكلاسيكية الجديدة

حسن الجوخ: سيد المراغي
حاتم السروى - وائل توفيق
dostor.org/2251867

قال الكاتب حسن الجوخ إن الراحل سيد خليل المراغي هو ابن بار لنادي القصة، وكان يحضر أمسياته ويشارك في انتخاباته، وتابع: "نستطيع تصنيفه ضمن رواد الكلاسيكية الجديدة وكانت له قدرة فنية وموهبة ملحوظة وامتلاكا لناصية السرد بحيث مكنه كل ذلك من السيطرة على فن القصة الذي هو من أصعب الفنون"، وشكر الدكتور محمد سليم شوشه لأنه قدم عرضا وافيا وتحليلا ممتعا لقصص "المراغي" التي أبحر فيها ونقدها بعمق.

ومن ناحيتها، أوضحت الناقدة الدكتورة زينب العسال، أن سيد المراغي ترك لنا ميراثا أدبيا ذات أهمية، وترك لنا ابنه جمال المراغي المترجم والكاتب المسرحي والسيناريست متعدد المواهب، وسيد المراغي هو ابن الصعيد الإنسان الصلب الذي يتميز بصدق الانتماء.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي القصة لمناقشة المجموعة القصصية "صورة ضاحكة وسطر كلام" للأديب الراحل سيد خليل المراغي، وأدارها الكاتب حسن الجوخ، وشارك فيها كل من الدكتور محمد سليم شوشة الأستاذ المساعد بكلية دارالعلوم جامعة الفيوم، والناقدة الدكتورة زينب العسال، وأبناء الراحل جمال وعائشة المراغي.

وأضافت "العسال": أن قصص سيد المراغي تتميز بالإحساس الراق والملمح الإنساني، والاعتماد على المفارقة التي قد تبدو مؤلمة في بعض الأحيان وباعثة على الأسى.

حسن الجوخ: سيد المراغي أحد رواد الكلاسيكية الجديدة
حسن الجوخ: سيد المراغي أحد رواد الكلاسيكية الجديدة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

فيديو.. الباز: توقيع الفصائل السورية اتفاقية وقف إطلاق النار "خبر مفرح"

أول تصريحات رونالدو عقب الانضمام ليوفنتوس: "اخترت الأفضل"

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

كشكول

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

اختيار أستاذ بعلوم الفيوم عضوًا باللجنة العلمية بالأكاديمية الألمانية العربية

بروتوكول تعاون بين معهد تدريب الإذاعة والتليفزيون وإعلام البريطانية..غدا

الأمصار

مصر في مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

بوتين لدونالد ترامب : أنا لا أثق فيك على الإطلاق

المغرب: وفاة رضيع في شهره الثالث جراء اعتداء جنسي

لاعبو فرنسا يغنون لمحمد صلاح أثناء الاحتفال بالمونديال "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

فوائد ارتداء القفازات أثناء التنظيف

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎