خبير زراعى عن شائعة "البيض البلاستيك": اللى يصدقها مجنون

علّق على إبراهيم استشاري وخبير التنمية الزراعية، على ما تم تداوله بشأن بيع الأسواق لـ"بيض بلاستيك"، قائلا إنه لا يوجد عقل سليم يصدق ما يقال عن أنه يوجد "بيض بلاستيك"، مضيفا أن هذه شائعة جديدة يروجها البعض من أجل البلبلة والإثارة.



وأشار "إبراهيم" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن انتشار الشائعات التي تخص الزراعة دائمًا يكون الغرض منها ضرب الأسواق في المقام الأول، وافتقاد الثقة بين المواطنين والمسئولين، منوها بأنه لا يوجد ما يسمى ببيض بلاستيك، ومن يصدق ذلك فهو مجنون.



وأضاف خبير التنمية الزراعية أنه يوجد بيض فاسد وصالح، ويستطيع أى مواطن أن يفرق بينهما، حيث أن البيض الفاسد يكون متغير اللون، بالإضافة إلى أنه يكون خفيف الوزن وعندما يسقط في المياه يطفو على السطح.



وكانت قد نفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ما تردد حول وجود بيض بلاستيك "صيني" في الأسواق، وقالت إن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة.