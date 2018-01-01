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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:41 م

زعيمة الديمقراطيين بالكونجرس: روسيا تملك أشياء تذل بها ترامب

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
محمد عمر
dostor.org/2251864

استنكرت نانسي بيلوسي، زعيمة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، اليوم، خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشكل يبدو وكأنه يمتلك أشياء ضده يبتزه بها.

وقالت بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها على تويتراليوم: "أسأل نفسي كل يوم ماذا يمتلك الروس ضد دونالد ترامب هل شيئا شخصيًا أو ماديًا أو سياسيًا".

وأكدت زعيمة الديمقراطيين أن هذا الأمر مؤكد، قائلة: "الإجابة عن هذا السؤال تفسر سلوك ترامب ورفضه التصدي لبوتين".

يأتي ذلك تعليقا على لقاء ترامب وبوتين اليوم في العاصمة الفلندية هلسنكي، وأكد ترامب أن اللقاء كان إيجابيا مجددا رفضه تورط روسيا في التدخل بالانتخابات الأمريكية.

زعيمة الديمقراطيين بالكونجرس: روسيا تملك أشياء تذل بها ترامب
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