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الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:40 م

"أبو سعدة" يفتتح منتدى الشعر المصرى بأمسية في حزب التجمع

أبو سعدة يفتتح منتدى
حسام الضمراني - وائل توفيق
dostor.org/2251863

افتتح الشاعر محمد فريد أبوسعدة، الأمسية الشعرية الأولى من منتدى الشعر المصري الجديد 2018، بقصيدة "بث مباشر"، حيث قدم الشاعر على عطا عضو اللجنة التحضيرية "أبوسعدة"، وطلب منه الصعود للمنصة، كما وجه التحية لحضور المنتدى.

يذكر أن أولى جلسات منتدى الشعر المصري المنعقدة بحزب التجمع، شهدت إقبالًا كثيفًا من العديد من المثقفين والنقاد، وشارك في الأمسية من الشعراء هاني الصلوي، نبيل سبيع، فتحي أبوالنصر من اليمن، علي الكامل من السودان، رشا عمران من سوريا، فريد أبوسعدة، علي منصور، فاطمة قنديل، هدي عمران، رنا التونسي من مصر، كما يشارك عيد عبدالحليم، علي عطا، إيهاب خليفة، ومحمد رياض.

وعكف على إعداد المنتدى مجموعة من الشعراء والنقاد المصريين الذين يمثلون قوام لجنته التحضيرية وهم: إبراهيم داود، أشرف يوسف، محمد السيد إسماعيل، إيهاب خليفة، زيزي شوشة، د. فارس خضر، فتحي عبدالله، د. عبدالناصر هلال، علي عطا، عيد عبدالحليم، محمد رياض، محمود قرني.

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