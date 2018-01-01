إيران تؤكد وجود مستشارين لها في الجنوب السوري

اعترف حسين جابري الأنصاري، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، بوجود مستشارين إيرانيين في الجنوب السوري، بناءً على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك عقب لقاء أنصاري بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمقر الوزارة في بيروت.



وأوضح أنصاري، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اللبنانية، أن الحضور الإيراني في سوريا سيحدد طبقًا لحاجات الدولة السورية، وفي إطار التنسيق بين حكومتي البلدين، مشيرًا إلى أن عودة السوريين إلى بلدهم أولوية لطهران.



واعتبر ممثل الرئيس الإيراني أن سرعة إيجاد حل سياسي مناسب للأزمة السورية لا تفيد سوريا وحدها، إنما المنطقة برمتها.





