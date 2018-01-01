مواصفات السيارة "الوحش" التى اصطحبها بوتين فى قمة هلسنكى

نشرت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية صورًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع سيارته المفضلة التي يطلق عليها "الوحش"، والتي وصل بها لمدينة هلسنكي بفلندا لحضور القمة، موضحة أنها لأول مرة يصطحبها خارج روسيا، وكان هذا الوحش هو سيارة بوتين المفضلة.



وترصد "الدستور" مواصفات هذا الوحش في سياق السطور التالية:-



- معروفة باسم بكوريتش ليموزين.

- سوداء اللون.

- تملك السيارة قوة 592 حصانًا.

- قدراتها الأمنية غير معروفة حتى الآن.

- لديها إطارات مقاومة للثقب.

- طلاء مصفح.

- بها حماية من هجوم كيميائي حيوي.

-خزان غاز مغلق.

- تمتلك السيارة شاشة ضخمة مركبة في لوحة المفاتيح ومنظومة ملتيميديا تمتد عناصرها في العرض امتدادًا كبيرًا.

- يعتمد ديكور السيارة على نفس مبدأ الديكور المستخدم في سيارات السيدان من الأجيال الجديدة لشركة المرسيدس من فئتي E وS.

- تستخدم ألواح من أنواع ثمينة من الخشب في الديكور الداخلي على نطاق واسع.