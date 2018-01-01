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الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:43 م

كريستيانو رونالدو: لديّ طموحات كبيرة مع يوفنتوس

البرتغالي كريستيانو
البرتغالي كريستيانو رونالدو
وكالات
dostor.org/2251818

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بالانضمام لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أن لديه طموحات كبيرة مع الفريق الإيطالي.

وقدم نادي يوفنتوس، مساء اليوم الإثنين، لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو لوسائل الإعلام، بعد أن اجتاز نجم ريال مدريد الإسباني السابق، الفحوصات الطبية اللازمة، عقب توقيعه على عقود الانضمام للنادي الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

وقال رونالدو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة تورينو: "أنا شخص أحب التحديات، ولدي شغف لبدء مشواري مع يوفنتوس.. فعلت الكثير مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وأسعى لتكرار الأمر مع يوفنتوس".

وأضاف رونالدو: "لديّ طموحات كبيرة أسعى لتحقيقها مع يوفنتوس، سعيد جدًا للتواجد في نادي كبير مثل يوفنتوس في هذا السن، بعض اللاعبين عندما يتقدم بهم العمر يذهبون للصين أو قطر، ولكن أنا أريد أن أعيش تجربة جديدة، وأخوض تحد جديد في مسيرتي الكروية، وسأقدم كل ما لديّ لخدمة اليوفي، وأتمنى أن أساعده في حصد الألقاب والبطولات.. أعلم أن الدوري الإيطالي قوي للغاية، واعتدت على هذا الأمر، فمسيرتي كانت مليئة بالصعوبات، وسعيد أنني مازلت ألعب كرة القدم، فأنا أعشق العمل والاجتهاد، ولا أريد البقاء في المنزل".

وتابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "لست حزينا على الرحيل من ريال مدريد، لقد كتبت تاريخا كبيرا مع النادي الإسباني، وكذلك ساعدني النادي كثيرا، ولكنها كانت مرحلة مهمة في مشواري، وأنا الآن متواجد مع نادٍ كبير، وعلى أن أظهر للإيطاليين أني مازلت من أفضل اللاعبين في العالم".

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