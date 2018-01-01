"التعاونيات الزراعية" تستعد لاستلام محصول الذرة من المزارعين

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم الاتفاق بين وزير الزراعة واتحاد منتجي الدواجن بإبرام تعاقدات مباشرة مع الجمعيات الزراعية لشراء الذرة الشامية بالأسعار العالمية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر طبقًا لبورصة الذرة التي تنعقد كل شهر ويتم مراجعتها أسبوعيًا من أجل تشجيع المزارع على زراعة الذرة لتعويض مساحات الأرز التي تم حظر زراعتها بسبب نقص المياه.



وقال الزيني، لـ«الدستور»، إنه تمت الموافقة من الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، على استيرد تقاوي الذرة الشامية عالية الإنتاجية، حيث إن إنتاج مصر من الذرة نحو 2.3 طن للفدان، بينما زراعة الفدان في دول أخرى كالولايات المتحدة تنتج 6.5 طن للفدان من خلال الأبحاث والهندسة الوراثية، بينما التقاوي في مصر متواضعة.