الإسماعيلى يضم "سافيولا" لمدة 5 مواسم

أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد مع عمر فتحي الشهير بـ"سافيولا" قادما من نادي الأسيوطي لمدة 5 مواسم مقبلة.



وذكر الموقع الرسمي لـ"الدراويش"، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول بأكثر من لاعب في كافة المراكز، لاسيما أنه مرتبط بالمشاركة في 4 بطولات خلال منافسات الموسم الجديد هي: دورى أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال بجانب الدوري والكأس المحلي.



ومن المقرر أن ينضم اللاعب صاحب الــ٢٤ عاما لتدريبات الفريق، عقب انقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.