مانشستر سيتي يتراجع عن ضم كوفاسيتش

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي تراجع عن فكرة التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني.



وبحسب الشبكة، فإن مانشستر سيتي كان مهتما بكوفاسيتش، ولكن ريال مدريد وإصراره على المبالغة في الصفقة جعل النادي الإنجليزي يتراجع.



وقررت إدارة ريال مدريد عدم التخلي عن خدمات كوفاستيش، بأقل من 90 مليون يورو لأي ناد يرغب في ضمه.



وكان كوفاسيتش قد صرح مؤخرًا، بأنه يود الرحيل عن صفوف ريال مدريد، سعيًا للحصول على فرصة مع نادٍ آخر للمشاركة بشكل أكبر.