غارة إسرائيلية على موقعين لحركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، شن غارة جوية على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات تحمل موادا حارقة انطلقت فوق السياج الحدودي لحرق أراض زراعية إسرائيلية.



وأظهرت الضربات الإسرائيلية أنها كانت أكثر قساوة في ردها على مئات البالونات والطائرات الورقية التي تحمل مواد حارقة منذ بدء اطلاقها في إبريل الماضي.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية وسكان في غزة، أن "الغارات استهدفت مواقع في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، ولم توقع إصابات".



وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات "استهدفت منطقة قريبة من المكان الذي اطلقت منه بالونات تحمل مواد مشتعلة".



وقال ايلي كوهين المتحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي، إن "أربعة حرائق اندلعت داخل إسرائيل اليوم الاثنين جراء الطائرات الورقية والبالونات التي تحمل مواد حارقة".



وأضاف: "لقد انخفض عدد الحرائق اليوم بشكل ملحوظ، مقارنة بمعدل 24 حريقا في اليوم تقريبا".



ولاحقا اعلنت اسرائيل ان مقذوفة، يرجح أن تكون صاروخا، أطلقت من غزة سقطت على ما يبدو داخل القطاع.



وشنت اسرائيل غارات السبت على قطاع غزة، وجرت اعنف مواجهات وتبادل إطلاق نار كثيف السبت بين إسرائيل وحركة حماس منذ عام 2014.



وكانت حماس اعلنت مساء السبت التوصل الى وقف لاطلاق النار مع اسرائيل إثر تصعيد واسع شنته إسرائيل وأسفر عن قتيلين فلسطينيَيْن و15 جريحًا على الأقل، وأصيب أربعة إسرائيليين إثر سقوط قذيفة على منزل في مدينة سديروت القريبة من غزة.



وأكد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، أن حماس تكبدت "اقسى ضربة" منذ حرب 2014.

وجاءت الضربات الإسرائيلية ردا على اشهر من الحرائق التي تسببت بها الطائرات الوقية والبالونات المحملة بمواد حارقة.



وقال نتانياهو اليوم أثناء زيارته لبلدة سديروت "أوعزنا إلى الجيش دحر وصد إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ولا نزال في اوج هذا الحراك".



وأضاف: "نحن نملك قوة لصد وردع الإرهاب الذي يصدر من قطاع غزة وفي نهاية الأمر سندحره".

ويعتبر الفلسطينيون في غزة الطائرات الورقية والبالونات مقاومة مشروعة ضد اسرائيل.



وقال المتحدث باسم حماس سامي أبوزهري، إن الاحتلال الإسرائيلي "يضخم" الأضرار التي تسببها الطائرات الورقية والبالونات "لتبرير عملية التصعيد" في غزة.



وقال أبوزهري، إن تهديد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مقاتلاته مطلقي الطائرات الورقية "لعب بالنار".

