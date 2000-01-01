محافظ شمال سيناء: تنفيذ 99 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تنفيذ عدد 99 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 802 ملايين و900 ألف جنيه.



وأوضح المحافظ اللواء السيد عبدالفتاح حرحور - فى بيان اليوم الإثنين - أن من بين المشروعات المنفذة في قطاع المياه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على أرض المحافظة هى "محطة تحلية مياه الآبار في مدينة الشيخ زويد بطاقة 2000 متر مكعب يوم بتكلفة 25 مليون جنيه، محطتى تحلية مياه الآبار في مدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر مكعب ساعة بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، مد شبكات مياه لمشروعى "ابنى بيتك في حى الزهور وأرض الجولف بالعريش" بطول 20 كيلو مترا بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.



كما تم تنفيذ محطتى تحلية مياه البحر في حى المساعيد بالعريش بطاقة إجمالية 10000متر مكعب يوم بتكلفة بلغت 177 مليونا و500 ألف جنيه، تنفيذ محطة رفع جنوب حى المساعيد والصفا الجديد في مدينة العريش بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ، أن من بين المشروعات التى قامت بتنفيذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء في نطاق المحافظة هى "إحلال وتجديد آبار في مراكز الشيخ زويد والحسنة والعريش بتكلفة بلغت 6 ملايين و700 ألف جنيه، إلى جانب حفر وتجهيز عدد 4 آبار مياه جوفية في مدينة العريش بتكلفة بلغت.2.8 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات المياه في مدينة بئر العبد بتكلفة بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه.



كما تم إحلال وتجديد محطات التحلية ومحطة القنطرة شرق الخاصة بالمحافظة بتكلفة 25.7 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وعزل خزانات خرسانية في بئر العبد ورمانة بتكلفة 200 ألف جنيه.