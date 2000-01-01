حملات أمنية ومرورية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين على القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الاثنين، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين على القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.



ففي القليوبية، أسفرت الحملة التموينية بطوخ عن ضبط 5 مصانع مختلفة الأنشطة لتصنيع المراتب والملابس الجاهزة وللحقائب البلاستيكية بدون ترخيص ويستخدم أصحابها علامات تجارية حقيقة وإعادة طرحها في الأسواق.



فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل وبحوزته كيلو هيروين وسلاح أبيض بالخانكة قبل ترويجه وتوزيعه على عملائه، وسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة متنوعة وبلطجة والمطلوب ضبطه وإحضاره، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.



وفي مطروح، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 200 قرص لعقار الترامادول المخدر، و160 لفافة بداخلها مادة الاستروكس المخدرة، ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول.



وفي الغربية أسفرت الحملة عن ضبط 29 هاربا من أحكام جنائية، و3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص و12 قطعة سلاح أبيض متنوعة، و190 مخالفة سرقة تيار كهربائي، وتحرير 841 مخالفة مرورية متنوعة.



وفي المنيا، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وتنفيذ 2000 حكم قضائي متنوع، وتحرير 3132 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.



فيما أسفرت حملة الإزالات عن إزالة 60 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة فدان و12 قيراطا بدير مواس، وإزالة 548 حالة تعد على نهر النيل والأراضي الزراعية بمركز المنيا، فيما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة.



وفي قنا، أسفرت الحملة عن ضبط 28 متهما بحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري متنوعة وضبط 553 متهما محكوم عليهم ومطلوبين وضبط 55 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة وعامل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 150 جراما من جوهر الحشيش المخدر و500 قرص من عقار التامول المخدر، تحرير 1164 مخالفة مرورية متنوعة.



وفي الأقصر، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود حملة إزالات أسفرت عن تنفيذ 12 إزالة بمنطقة الفتاتيح شرق المدينة على أراض أملاك الدولة، وفي مدينة الزينية أسفرت الحملة عن 9 حالات تعد بالبناء على أراض الدولة.



وفي بني سويف، نفذت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 807 حالات تعد وإشغالات.