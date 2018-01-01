سعد الحريري: أتواصل مع الجميع لتشكيل حكومة "وفاق وطني"

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تمسكه بأن تكون الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا، حكومة وفاق وطني تتمثل بها جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية.. لافتا إلى انه سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون قريبا.

وقال "الحريري" – في تصريحات للصحفيين اليوم – إنه يقوم بتشكيل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه في إطار جهوده للانتهاء من التشكيل يقوم بالاتصالات وعلى ضوء نتيجتها ستكون هناك مقابلة مع "عون" للتشاور وإصدار التشكيل الحكومي.

وأضاف أن التواصل مستمر من جانبه مع الجميع، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يلتقي مع وزير الخارجية (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل، نافيا وجود أي خصومة بينهما أو تباعد في العلاقات.

وأشار إلى أن تواصله مع الأحزاب والكتل النيابية، يتم بهدوء حتى يتسنى له تكوين مناخ إيجابي.. لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت في الأيام القليلة الماضية عن تهدئة الخطاب السياسي بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهذا الجو يؤدي إلى التوصل لنتائج إيجابية بشكل أفضل.

وقال: "نحتاج إلى بعض الوقت.. والظروف أفضل مما كانت عليه من الأسبوع الماضي".