فرنسا تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة بباكستان

أدانت فرنسا، اليوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي هزت باكستان مؤخرا مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، مؤكدة تضامنها مع السلطات المحلية لمكافحة الإرهاب.

ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسة هذه الهجمات بالجبانة لاستهدافها السكان المدنيين قبل أيام من الانتخابات المرتقبة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ولباكستان قيادة وشعبا.

كما أعربت فرنسا عن يقينها أن الناخبين الباكستانيين الذين تحلوا دائما بشجاعة كبيرة لن يرضخوا لهذا التخويف وسيمارسون حقوقهم الديمقراطية وذلك في ظل الانتخابات المقررة في باكستان في 25 يوليو الجاري.