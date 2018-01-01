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الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:19 م

وزيرة بريطانية تكشف عن وجود 44 طفلًا مهاجرًا في مراكز اعتقال

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
dostor.org/2251796

وصفت وزيرة بريطانية اليوم الإثنين، سياسة الحكومة بشأن الهجرة، بأنها مشابهة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كاشفة عن وجود 44 طفلا في مراكز الاعتقال.
وقال وزيرة الدولة لشئون الهجرة كارولين نوكيس لنواب البرلمان، إن وزارة الداخلية تتبع نهجا قاسيا تجاه المهاجرين.
ومن جانبها قالت عضوة البرلمان عن حزب العمال ماري كريج، إنها دعت للتعامل مع هذا الأمر في أكثر من مرة، حاثة نواب البرلمان لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية.
وأثارت النائبة العمالية قضية مواطن هندي حصل على 50 ألف استرليني كتعويضات من الحكومة، بعد أن تم وضعه في مركز اعتقال، وتم فصله بشكل غير قانوني عن ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات.
وقال وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية، أفضال خان، "أدانت رئيس الوزراء سياسة ترامب لفصل أسر المهاجرين عن بعضهم، لكن البيئة العدائية لهذه الحكومة تفصل الآباء عن أطفالهم كل يوم".

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