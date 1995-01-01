مارادونا يصل إلى بيلاروسيا لبدء مهمته مع دينامو بريست

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الى بيلاروسيا، الاثنين، لبدء مهمته في رئاسة نادي دينامو بريست.

وأعلن النادي البيلاروسي مارادونا رئيسا له في 19 مايو 2018.

وفاز الفريق بلقب الكأس المحلية على حساب باتي بوريسوف عقب أيام من تعيين مارادونا.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي: "أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، أعرف أيضا بوتين، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا".

وأشار إلى أن مشروعه "جدي جدا"، معربا عن أمله في أن يكون وجوده في دينامو بريست أحد فرق الدرجة الأولى "مفيدا لكرة القدم البيلاروسية"، وسيتيح له "التحسن يوما بعد يوم".

وأضاف: "سنحاول بناء فريق ينافس على المراكز الاولى".

ويحضر مارادونا، مساء الاثنين، المباراة الأولى للفريق منذ تعيينه رئيسا له لثلاث سنوات.

ويحتل دينامو بريست المركز السادس في الدوري البيلاروسي المستمر حاليا حيث سيلتقي مساء شاختيور سوليغورسك الرابع.

وأمضى فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيلاروسيا والذي تأسس عام 1960 أول 32 عاما في الدرجتين الثانية والثالثة السوفياتية وقد انتقل إلى مالكين جدد قبل ثلاث سنوات. وسيتولى مارادونا (57 عاما) سياسة الانتقالات والتطوير الاستراتيجي في النادي.

ودافع مارادونا كلاعب في بلاده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز، قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين (1987 و1990).

كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص إلى إحراز لقب مونديال المكسيك 1986. وتولى مناصب تدريبية عدة لاسيما مع راسينغ كلوب (1995) ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الإماراتي بين 2011 و2012، وأخيرا الفجيرة الإماراتي.

