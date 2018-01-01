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الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:09 م

غدًا.. "مستقبل وطن" يفتتح راديو fn

أشرف رشاد، رئيس حزب
أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن
أشرف لاشين
dostor.org/2251788

يفتتح المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، غدًا الثلاثاء، حفل إعادة إطلاق راديو حزب مستقبل وطن"fn radio" في ثوبه الجديد، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدها على مستوى التجهيزات الفنية والمحتوى الإذاعي والبرامجي، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئة مكتب الحزب المركزية والنواب، وأمناء الأمانات المركزية.

وتشمل خريطة البرامج الجديدة للراديو، الذي يشرف عليه إبرام عبدالمسيح، أمين المواطنة بالحزب، وأحمد صبري، أمين الشباب، ووليد قوطة، أمين قطاع القناة، وأحمد السيد متولي، عضو الهيئة العليا، أكثر من 30 برنامجًا متنوعًا في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفنية.

ويأتي ذلك في إطار إيمان حزب مستقبل وطن بأهمية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في تشكيل وجدان المواطنين، وتماشيًا مع سياسة الحزب في دعم الكوادر الشبابية وتنمية المواهب الشابة.

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