مقتل مراسل قناة سورية خلال تغطيته عمليات قتالية بالقنيطرة

أعلنت قناة "سما" السورية، اليوم الاثنين، بأن أحد مراسليها قتل اليوم أثناء وجوده مع القوات السورية خلال تغطيته الاشتباكات على جبهة بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.



وقالت "سما" الفضائية السورية في تغريدة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن مراسلها مصطفى سلامة قتل أثناء تغطيته تقدم الجيش العربي السوري على جبهة القنيطرة، وذلك حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.



وأوضحت القناة أن مراسلها قتل نتيجة استهداف المسلحين منطقة وجوده في تل مسحرة بمحافظة القنيطرة بشكل مباشر.



ويخوض الجيش السوري اشتباكات واسعة مع الجماعات المسلحة في القنيطرة، بعد سيطرته على محافظة درعا.