وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أسوان العام

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى أسوان العام، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، يرافقها اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان؛ للوقوف على أوضاع التشغيل هناك بعد افتتاحها رسميًا من قبل فخامة الرئيس.



حيث عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا مع قيادات المستشفى والعاملين بها، واستمعت الى آرائهم وطلباتهم، بحضور اللواء المحافظ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت برفع الكفاءة والتطوير للمستشفى.



كما تم استعراض المشكلات التي تواجه المستشفى في التشغيل الكامل وحصرها التي تتمثل في مشاكل في البنية التحتية بعد الاستلام المبدئي، حيث أكدت وزيرة الصحة على العمل سريعًا لحل تلك المشكلات واستكمال منظومة الميكنة بالمستشفى، كونها المستشفى النموذجي الوحيدة بالمحافظة.



وأعلنت وزيرة الصحة والسكان اختيار 29 مستشفى في محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أي أعباء مالية إضافية عليهم.