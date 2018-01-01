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الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:08 م

غدًا.. الأزهر يطلق القافلة الطبية الثانية إلى جنوب سيناء

غدًا.. الأزهر يطلق
أميرة العناني
dostor.org/2251784

تنطلق غدًا الثلاثاء، قافلة الأزهر الطبية الثانية إلى جنوب سيناء، ويستمر عمل القافلة، التي تضم 20 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 12 تخصصًا تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء، لمدة أسبوع.

وستقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى المجانى على المرضى، بالإضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر ووزارة الصحة.

وتستهدف قوافل الأزهر الطبية لجنوب سيناء المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في ثلاث مدن، هي: "رأس سدر- سانت كاترين- الطور".

وتأتي هذه القافلة في إطار خطة الأزهر الشريف لإطلاق قافلة طبية شهريًا، للمناطق الحدودية أو النائية، وهذه القافلة هي السابعة هذا العام، حيث جرى إرسال قوافل لكل من بئر العبد بشمال سيناء، النوبة بأسوان، الواحات البحرية، حلايب وشلاتين، سوهاج، وقافلة مشتركة لقنا والأقصر.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أصدر توجيهات لإدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي.

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