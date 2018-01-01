بوتين: المفاوضات مع ترامب تمت في أجواء صادقة وعملية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المفاوضات التي أجراها اليوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمت في أجواء صادقة وعملية، مضيفا أنه يمكن وصفها بأنها جولة ناجحة ومثمرة للغاية من المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في العاصمة الفلندية هلسنكي اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه قام بتحليل دقيق للحالة الحالية والمستقبلية للعلاقات بين البلدين مع الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه تم مناقشة القضايا الرئيسية في الأجندة العالمية.

وأردف قائلا، إنه "من الواضح للجميع أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة معقدة، وأن العوائق والتوترات الحالية لا يوجد سبب جوهري ورائها، إن مسألة الحرب الباردة هي أمر من الماضي وعصر المواجهات الإيدلوجية بين البلدين شيء من الماضي، وتغيرت الأوضاع في العالم بشكل كبير. والآن تواجه روسيا وأمريكا مجموعة جديدة من التحديات والتي تتضمن عدم توافق الآليات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، والأزمات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية، والجرائم العالمية، الاقتصاد، المخاطر المناخية، وغيرها."

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن التعامل مع هذه التحديات بالعمل معا، معربا عن أمله في التوصل إلى تفهم مع الشركاء الأمريكيين، وقال إن المفاوضات التي حدثت اليوم تعكس رغبة الزعيمين في معالجة هذا الوضع السلبي في العلاقات الثنائية، كما تم وضع الخطوط العريضة للخطوات الأولية من أجل تحسين العلاقات واستعادة المستوى المقبول من الثقة.