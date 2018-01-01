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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:28 م

منتخب فرنسا يتوجه إلى جادة "الشانزليزيه" لتحية الجماهير بعد تتويجه بكأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
وكالات
dostor.org/2251760

اتجه منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الاثنين، إلى جادة الشانزليزيه في العاصمة "باريس"؛ لتحية الآلاف من الفرنسيين الذين احتشدوا للاحتفال به وذلك عقب وصوله منذ قليل إلى العاصمة الفرنسية قادما من روسيا، بعد تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وتم تزيين الشانزليزيه بالإعلام الفرنسية لاستقبال نجوم منتخب فرنسا؛ وذلك امتدادا للاحتفالات التي تشهدها البلاد.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل قد استقبلت بعثة المنتخب بمطار شارل ديجول بباريس حيث تم بسط سجادة حمراء بهذه المناسبة وسط تواجد كثيف لوسائل الإعلام.
وقامت قوات الإطفاء بالمطار بإطلاق خراطيم المياه صوب الطائرة بعد أن حطت في إطار ما يسمى بـ "واتر ساليوت" أي التحية بالمياه.
وتتوجه بعثة المنتخب بعد ذلك إلى قصر الاليزيه لحضور حفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف اللاعبين وأعضاء البعثة بحضور أكثر من 300 شخصية رياضية وألف شاب.
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية كشفت عن اعتزام الرئيس ماكرون منح نجوم المنتخب وسام "جوقة الشرف" في الأيام المقبلة.

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