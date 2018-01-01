الشريف: تأجيل مناقشة "النواب" تقرير الرد على بيان الحكومة

كشف وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة السيد محمود الشريف عن أن الجلسة العامة للمجلس المخصصة لعرض تقرير اللجنة التى كانت مقررة غدا، تم تأجيلها لمدة أسبوع بالتنسيق مع الحكومة.

وقال الشريف -اليوم الاثنين- إنه تقرر بالتنسيق مع حكومة المهندس مصطفي مدبولي تأجيل مناقشة تقرير الرد على ماورد في بيان الحكومة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأضاف: أن مجلس النواب يرغب في الانتهاء من التشريعات المدرجة على جدول أعماله في دور الانعقاد الحالي وقبل جلسة منح الثقة للحكومة.

وكان الشريف سلم تقريراللجنة النهائي مساء اليوم الخميس الماضي إلى الأمانة العامة بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

يذكر أنه وفقا لنص المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين.. ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس بعد عرض تقرير اللجنة.