قبل استضافته بـ"القاهرة".. 5 معلومات هامة عن مؤتمر "يورومنى"

تستعد العاصمة لاستقبال مؤتمر "يورومني" خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عمله على مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، ويتسم المؤتمر بمرونة وسرعة الاقتصاد المصري، وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين.



وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن ذلك المؤتمر خلال السطور المقبلة.



- يضم يورومني مجموعة من أكبر المتخصصين في مجالات الشمول المالي، وتمويل الطاقة الصديقة للبيئة والمشروعات الناشئة والتعليم والتكنولوجيا المالية.



- يتم انطلاقه لأول مرة في مصر.



- يضم المؤتمر شريحة هامة من كبار المسئولين عن قطاعات التمويل والاستثمار وعالم الأعمال بالسوق المحلي.



- أبرز الورش بهذا المؤتمر هي ورشة عمل تعليمية تتيح للمسئولين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات فهم نشأة وآليات حركة التكنولوجيا المالية بشكل أعمق.



- يناقش المؤتمر كيفية تمكن الحكومة والشركات من مواصلة الأداء الاقتصادي المتميز، وسط عالم مليء بالتغيرات والاضطرابات.



يقام مؤتمر "يورو ميني" مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، في شكل جديد وبمشاركة متحدثين جدد وطرح أفكار جديدة تتعلق بموضوع رئيسي هو: "مرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين".



والإجابة على تسؤلات: "هل مرّ الاقتصاد المصري فعليًا بأصعب مراحل الإصلاح؟ هل الاقتصاد المصري قادر على الصمود والتكيف مع التحديات المحيطة به والتعامل معها، وما أهمية ذلك؟ كيف يمكن للحكومة والشركات مواصلة الأداء الاقتصادي المتميز وسط عالم مليء بالتغيرات والاضطرابات؟ ما هي أهم الأفكار المبتكرة والتوجهات الحديثة والمشروعات في مصر حاليًا؟".



